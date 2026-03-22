Botn võitis MK-hooaja viimase sõidu ning kerkis üldarvestuses kolmandaks

Pärast esimest kaht tiiru oli kontroll prantslase Eric Perrot' käes, kuid puhaste paberitega lasknud Botn kerkis pärast kolmandat tiiru esikohale. Lisaks Perrot'le püsis kõrges mängus veel sakslane Philipp Nawrath ning otsustavasse tiiru jõudis samal ajal ka prantslane Emilien Jacquelin.

Norralane oli veatu ka viimasel laskmisel, aga Nawrath tegi täpselt sama ja hooaja viimane sõit kujunes nende kahe mehe duelliks. Kilomeeter enne finišijoont olid norralane ja sakslane veel kõrvuti, aga 3. detsembril Östersundis tavadistantsil võidutsenud Botn näitas võimu ka hooaja viimases sõidus, teenides Nawrathi ees 3,7-sekundilise võidu.

Pjedestaalile pääses lõpuks veel Perrot (2; +13,7), kes edestas norralast Sturla Holm Lägreidi (1; +20,6) ning Jacquelin jäi viiendaks (5; +23,9).

Perrot oli MK-sarja üldvõidu juba kindlustanud ning kogus hooaja lõpuks 1263 punkti. Teine koht läks hooaja võimsalt lõpetanud Lägreidile (984 p), kuid Botn (968 p) kerkis võiduga esikolmikusse, tõugates sealt rootslase Sebastian Samuelssoni (918 p).

Eestlastest oli kõrgeimal kohal 91 punkti kogunud Kristo Siimer, kes teenis 48. koha. Jakob Kulbin lõpetas hooaja 71. kohaga (29 p), Mark-Markos Kehva 85. kohaga (17 p) ning Rene Zahkna 89. kohaga (13 p).

Enne sõitu:

Kokku läheb rajale 30 laskesuusatajat, kelle seas eestlasi ei ole. Nende seas on ka MK-sarja üldvõitja Eric Perrot, kes ilmselt teenib ka ühisstardist sõitude parima auhinna. Nimelt on tal enne sõitu koos 240 punkti ehk 94 enam kui norralasel Johan-Olav Botnil.

Palju huvitavam küsimus on aga, kas Sturla Holm Lägreid lõpetab hooaja kuue võiduga järjest. Pärast olümpiat MK-sarjas suurepärast taset näidanud norralane võitis ühisstardist sõidu Kontiolahtis, mõlemad individuaaldistantsid Otepääl ja oli ka Oslos parim nii sprindis kui ka jälitussõidus.

Tugevate tegijate sekka tuleb arvestada veel rootslased Sebastian Samuelsson ja Martin Ponsiluoma, prantslased Emilien Jacquelin ja Quentin Fillon Maillet ning norralased Vetle Sjaastad Christansen, Johannees Dale-Skjevdal ja Martin Uldal.