VAATA OTSE | Levadia - Paide pakub huvitava treeneriduelli

Täna kell 14.55 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet jalgpalli Premium liiga kohtumiselt Tallinna FCI Levadia - Paide Linnameeskond. Kommenteerivad Aet Süvari ja Marko Lelov.

Levadia on alustanud hooaega kahe võiduga: kodus alistati FC Kuressaare 2:0 ja võõrsil Harju JK Laagri 3:1. Paide sai avavoorus võõrsil lüüa Pärnu Vapruselt 2:3, kuid oli teises voorus kodus üle Narva Transist 1:0.

Seejuures on tänavu Levadia peatreeneriks palgatud Vjatšeslav Zahovaiko olnud varem Paides nii mängija kui ka treener. "Paidega seovad mind toredad mälestused, oli häid, mõrudaid ja kibedaid perioode, mis olid õpetlikud," lausus ta kohtumise eel. "Toona seatud eesmärgid saavutasime ühise pingutusega, see oli vahva periood. Minu jaoks on iga mäng eriline, kaasa arvatud see."

"Meie eesmärk on minna mäng-mängult paremaks. Laual on kolm punkti ja au, neid lähemegi püüdma. Oleme rahulikud, enesekindlad ja meeskond on valmis ning näljane. Mõistame, et väikesed detailid saavad määravaks ja distsipliinil on oma roll."

Paide peatreener Vladimir Vassiljev on jällegi varasemalt juhendanud Levadiat. "Levadia on tugev ja kvaliteetne vastane, aga meie fookus on endal - oma distsipliinil, oma julgusel ja oma kvaliteedil," sõnas ta. "Me läheme sellele mängule vastu suure tahtega ja samal ajal väga selge eesmärgiga - mängida oma jalgpalli ja võidelda võidu nimel."

Toimetaja: Siim Boikov

