TÄNA OTSE | Kuidas läheb Regina Ermitsal hooaja viimane MK-sõit?

Laskesuusatamine
Laskesuusatamine

Täna kell 14.30 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet laskesuusatamise MK-etapil Oslos, kus on kavas naiste 12,5 km ühisstardist sõit. Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Margus Ader.

Kokku läheb hooaja viimasele sõidule vastu 30 naist, kelle seast numbri all 22 ka Regina Ermits. Sel hooajal on ta teinud kaasa kolmes ühisstardist sõidus: Le Grand Bornandis tuli 17., Nove Mestos 19. ja Kontiolahtis 13. koht.

Juba MK-sarja üldvõidu kindlustatuna läheb sõidule vastu prantslanna Lou Jeanmonnot, aga ühisstardist sõitude arvestuses hoiab ta 155 punktiga teist kohta. Esimene on 200 punktiga kaasmaalane Julia Simon, kes on pühapäeval samuti stardis.

Samuti teevad kaasa teisedki MK-sarja üldarvestuse paremad: Hanna ja Elvira Öberg (Rootsi), Suvi Minkkinen (Soome), Lisa Vittozzi (Itaalia), Anna Magnusson (Rootsi), Oceane Michelon (Prantsusmaa) ja U-23 arvestuse parim Maren Kirkeeide (Norra).

Toimetaja: Siim Boikov

09:01

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Regina Ermitsal hooaja viimane MK-sõit?

09:01

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Regina Ermitsal hooaja viimane MK-sõit?

