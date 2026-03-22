LeBron James tõusis NBA ajaloo kõige kogenumaks mängijaks

Korvpalliliiga NBA tähtmängijast LeBron Jamesist sai laupäeval kõige enam põhiturniiri kohtumistes väljakul käinud mängija.

Hetkel Los Angeles Lakersi vormi kandev ääremängija tuli võõrsil Orlando Magicu vastu väljakule juba 1612. korda. Sellega ületas ta Robert Parishi rekordi, kes mängis 1997. aastal 1611. korda. Kolmas on vastavas tabelis Kareem Abdul-Jabbar (1560).

Lakers sai napi 105:104 (37:30, 25:35, 20:22, 23:17) võidu. Kohtumise saatuse otsustas Lakersi mängija Luke Kennardi tabav kaugvise 2,4 sekundit enne lõppu.

34 minutit mänginud James viskas 12 punkti (kahesed 5/11, kolmesed 0/2, vabavisked 2/2), võttis kuus lauapalli, jagas neli resultatiivset söötu, tegi kolm vaheltlõiget, kaotas korra palli ja tegi ühe vea.

Pretsedenditut 23. hooaega mängiv James hoiab juba varasemalt mitmeid NBA rekordeid, näiteks visatud punktide, väljakult tabatud visete ja väljakult proovitud visete omas. Samuti on ta visanud 1297 kohtumises järjest vähemalt kümme punkti.

Lakersi resultatiivseim oli siiski Luka Doncic 33 punkti ja kaheksa tulemusliku sööduga, Austin Reaves lisas 26 silma. Orlando meeste vahel jagunesid punktid kaunis ühtlaselt, parim oli 16 silmaga Paolo Banchero.

Darius Garland viskas 41 punkti ja jagas 11 resultatiivset söötu ning aitas Los Angeles Clippersi lisaajal 138:131 (32:42, 31:30, 37:27, 22:23, 16:9) võidule Dallas Mavericksi üle.

Shai Gilgeous-Alexander panustas 40 punkti ja seitsme tulemusliku sööduga ning aitas Oklahoma City Thunderi võõrsil 132:111 (32:32, 37:32, 34:32, 29:15) võiduni Washington Wizardsi üle.

Tulemused: Washington - Oklahoma City 111:132, Charlotte - Memphis 124:102, Orlando - LA Lakers 104:105, New Orleans - Cleveland 106:111, Atlanta - Golden State 126:110, Houston - Miami 123:122, San Antonio - Indiana 134:119, Dallas - LA Clippers 131:138 la, Utah - Philadelphia 116:126, Phoenix - Milwaukee 105:108.

