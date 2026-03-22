X!

VAATA OTSE | Viievõistluse kõrval toimub kaks finaali, rajale tuleb Verlin

Kergejõustik
{{1774158900000 | amCalendar}}
Kergejõustik

Sisekergejõustiku MM-il Poolas Torunis astuvad viimasel võistluspäeval areenile nii Kreete Verlin kui Marleen Mülla. Hommikuses programmis jagatakse medaleid meeste kuulitõukes ja naiste kaugushüppes, Verlin tuleb pärastlõunal rajale naiste 60 meetri tõkkejooksu esimeses eeljooksus. ETV2 otseülekanne algab kell 11, kommenteerivad Juhan Kilumets ja Helar Osila.

Toruni MM-i viimasel võistluspäeval on kavas naiste viievõistlus, kus eestlannasid stardis ei ole. Samuti ei osale valitsev sisemaailmameister, Erki Noole hoolealune Saga Vanninen. Küll lähevad medalijahile näiteks Anna Hall, Kate O'Connor, Sofie Dokter ja kodupubliku rõõmuks ka Adrianna Sulek-Schubert.

Eesti spordisõprade jaoks saabub pühapäeva hommikuses programmis tähtis hetk kell 13.55, kui naiste 60 meetri tõkkejooksu esimeses eeljooksus astub rajale sel sisehooajal suurepärases vormis olnud Kreete Verlin, kelle miinimumeesmärgiks Torunis on enda sõnul pääs poolfinaali.

Teivashüppaja Marleen Mülla hakkab võistlema õhtul, aga ka hommikuses programmis jagatakse välja kaks medalikomplekti: kui meeste kuulitõukes on kullasoosikuks ilmselt Leonardo Fabbri, siis naiste kaugushüppest tõotab tulla väga pingeline ja tasavägine võistlus.

Toruni MM-i pühapäevane ajakava:

11.05 Viievõistluse 60 m tõkkejooks
11.20 Naiste kaugushüppe finaal
11.43 Viievõistluse kõrgushüpe
11.48 Meeste 4x400 m teatejooksu eeljooksud
12.23 Meeste kuulitõuke finaal
13.05 Naiste 4x400 m teatejooksu eeljooksud
13.55 Naiste 60 m tõkkejooksu eeljooksud
14.41 Viievõistluse kuulitõuge

18.40 Viievõistluse kaugushüpe
18.45 Naiste teivashüppe finaal
19.38 Meeste 1500 m jooksu finaal
19.51 Naiste 60 m tõkkejooksu poolfinaalid
20.12 Meeste kaugushüppe finaal
20.22 Naiste 1500 m jooksu finaal
20.38 Meeste 800 m jooksu finaal
20.53 Naiste 800 m jooksu finaal
21.03 Viievõistluse 800 m jooks
21.13 Naiste 60 m tõkkejooksu finaal
21.26 Meeste 4x400 m teatejooksu finaal
21.47 Naiste 4x400 m teatejooksu finaal

Toimetaja: Anders Nõmm

