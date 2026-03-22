VAATA OTSE | Toruni MM lõppeb põnevate jooksufinaalide ja kaugushüppega

Sisekergejõustiku MM-il Poolas Torunis jagatakse viimase võistluspäeva õhtuses programmis välja kümme medalikomplekti. ETV2 otseülekanne algas kell 18.35, kommenteerivad Juhan Kilumets ja Helar Osila.

Eesti kergejõustikusõprade rõõmuks on MM-i viimase võistluspäeva õhtul võimalik kaasa elada kahele Eesti sportlasele, sest lisaks teivashüppes areenile tulevale Marleen Müllale tagas pärastlõunal koha poolfinaalis ka tõkkejooksja Kreete Verlin.

Naiste 60 meetri tõkkejooksu poolfinaalid algavad kell 19.51, teivashüpe on kavas kohe õhtuse programmi alguses.

Õhtu jooksul selguvad maailmameistrid veel 800 ja 1500 meetri jooksudes, 4x400 meetri teatejooksudes, meeste kaugushüppes ning naiste viievõistluses.

Toruni MM-i pühapäevane ajakava:

11.05 Viievõistluse 60 m tõkkejooks

11.20 Naiste kaugushüppe finaal

11.43 Viievõistluse kõrgushüpe

11.48 Meeste 4x400 m teatejooksu eeljooksud

12.23 Meeste kuulitõuke finaal

13.05 Naiste 4x400 m teatejooksu eeljooksud

13.55 Naiste 60 m tõkkejooksu eeljooksud

14.41 Viievõistluse kuulitõuge

18.40 Viievõistluse kaugushüpe

18.45 Naiste teivashüppe finaal

19.38 Meeste 1500 m jooksu finaal

19.51 Naiste 60 m tõkkejooksu poolfinaalid

20.12 Meeste kaugushüppe finaal

20.22 Naiste 1500 m jooksu finaal

20.38 Meeste 800 m jooksu finaal

20.53 Naiste 800 m jooksu finaal

21.03 Viievõistluse 800 m jooks

21.13 Naiste 60 m tõkkejooksu finaal

21.26 Meeste 4x400 m teatejooksu finaal

21.47 Naiste 4x400 m teatejooksu finaal