TÄNA OTSE | MM-i viimasel õhtul on võistlustules Mülla ja Verlin

Sisekergejõustiku MM-il Poolas Torunis astuvad viimase võistluspäeva õhtuses programmis areenile nii teivashüppaja Marleen Mülla kui 60 meetri tõkkejooksus poolfinaali pääsenud Kreete Verlin. Medaleid jagatakse lisaks veel kaheksal alal. ETV2 otseülekanne algab kell 18.35, kommenteerivad Juhan Kilumets ja Helar Osila.