X!

{{1774158900000 | amCalendar}}
Sisekergejõustiku MM-il Poolas Torunis astuvad viimase võistluspäeva õhtuses programmis areenile nii teivashüppaja Marleen Mülla kui 60 meetri tõkkejooksus poolfinaali pääsenud Kreete Verlin. Medaleid jagatakse lisaks veel kaheksal alal. ETV2 otseülekanne algab kell 18.35, kommenteerivad Juhan Kilumets ja Helar Osila.

Eesti kergejõustikusõprade rõõmuks on MM-i viimase võistluspäeva õhtul võimalik kaasa elada kahele Eesti sportlasele, sest lisaks teivashüppes areenile tulevale Marleen Müllale tagas pärastlõunal koha poolfinaalis ka tõkkejooksja Kreete Verlin.

Naiste 60 meetri tõkkejooksu poolfinaalid algavad kell 19.51, teivashüpe on kavas kohe õhtuse programmi alguses.

Õhtu jooksul selguvad maailmameistrid veel 800 ja 1500 meetri jooksudes, 4x400 meetri teatejooksudes, meeste kaugushüppes ning naiste viievõistluses.

Toruni MM-i pühapäevane ajakava:

11.05 Viievõistluse 60 m tõkkejooks
11.20 Naiste kaugushüppe finaal
11.43 Viievõistluse kõrgushüpe
11.48 Meeste 4x400 m teatejooksu eeljooksud
12.23 Meeste kuulitõuke finaal
13.05 Naiste 4x400 m teatejooksu eeljooksud
13.55 Naiste 60 m tõkkejooksu eeljooksud
14.41 Viievõistluse kuulitõuge

18.40 Viievõistluse kaugushüpe
18.45 Naiste teivashüppe finaal
19.38 Meeste 1500 m jooksu finaal
19.51 Naiste 60 m tõkkejooksu poolfinaalid
20.12 Meeste kaugushüppe finaal
20.22 Naiste 1500 m jooksu finaal
20.38 Meeste 800 m jooksu finaal
20.53 Naiste 800 m jooksu finaal
21.03 Viievõistluse 800 m jooks
21.13 Naiste 60 m tõkkejooksu finaal
21.26 Meeste 4x400 m teatejooksu finaal
21.47 Naiste 4x400 m teatejooksu finaal

Toimetaja: Anders Nõmm

TÄNA OTSE | MM-i viimasel õhtul on võistlustules Mülla ja Verlin

