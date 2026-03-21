Rae jõudis finaalist ühe võidu kaugusele

Nii Rae rünnak kui ka vastuvõtt toimis 40-protsendiliselt, blokist teeniti 13 ja servilt viis punkti. Viljandi vastavad näitajad olid 31 ja 32 protsenti, blokist saadi kaks ja servilt kolm punkti.

Silvia Pertens tõi Rae kasuks 16 (+12) ja Kristel Allorg 14 punkti (+12). Viljandi parim oli üheksa punktiga Kelly Metsamärt (-1).

Ka seeria avamängu kuivalt võitnud Rae võib kindlustada koha finaalis nädala pärast, laupäeval, 28. märtsil, kui pallitakse Jüri spordihoones.

Laupäeval alustati ka teise poolfinaalseeriaga: TÜ/Bigbank oli kodus parem TalTech/Nordaidist 3:1 (19:25, 25:18, 25:21, 25:15. Ka selles paaris toimub järgmine mäng nädala pärast TalTechi spordihallis.