X!

Hokifinaal on Ida-Virumaa klubide siseasi

Tartu Välk 494 - Kohtla-Järve SK Viru Sputnik, 15.03.2026. Autor/allikas: Julia Sevastjanova/Eesti Hoki
Kui Narva PSK pääses poolfinaalist finaali kolme mänguga, siis teises poolfinaalis läks vaja viit kohtumist. Võitjana väljus seeriast Kohtla-Järve SK Viru Sputnik, kes alistas tiitlikaitsja Tartu Välk 494 seeria otsustavas kohtumises 6:1.

Poolfinaalpaari Kohtla-Järve SK Viru Sputnik – Tartu Välk 494 viimane, otsustav mäng peeti laupäeval 626 pealtvaataja ees Kohtla-Järvel. Kohtlajärvelased võitsid kaks esimest kolmandikku 2:0, viimane kolmandik lõppes 2:1 ehk kokkuvõttes sai SK Viru Sputnik kindla võidu 6:1.

Kolm väravat lõi Maksim Turovski, kolm resultatiivset söötu andis Andrei Rozinko. Tartu auvärava lõi seisul 0:5 Otar Sakhokia.

Seeria eelmised kohtumised olid SK Viru Sputniku poolt vaadates lõppenud Kohtla-Järvel 5:1 ja 0:1 ning Tartus 3:4 ja 3:2. Ehk Kohtla-Järve meeskond suutis seeria võita 1:2 kaotusseisust 3:2.

Esimesena lõppenud poolfinaalseerias oli põhiturniiri võitja Narva PSK alistanud mängudega 3:0 (7:2, 7:3, 8:2) Kohtla-Järve HC Everesti.

PSK ja Viru Sputniku finaalseeria esimesed kohtumised peetakse märtsikuu viimasel nädalavahetusel Narvas. Eesti meistriks tulekuks on vaja finaalis saada kolm võitu.

Põhiturniiri kahe parema meeskonna omavahelised mängud olid omapärased selle poolest, et kodus kaotati ja võõrsil võideti. Viru Sputnik võitis PSK-d Narvas 5:1 ja 7:1, kuigi teine mäng, mis oli põhiturniiri viimane, ei otsustanud enam tabeliseisu arvestades midagi, ning PSK sai Kohtla-Järvel kaks 5:4 võitu, neist ühe lisaajal.

Kui Narva meeskond on Eesti meistriks tulnud korduvalt ja viimati võideti ülemöödunud aastal, siis SK Viru Sputniku ainus meistritiitel on ette näidata 2010. aasta kevadest.

Ainsas pronksimängus on Tartus vastamisi Välk 494 ja HC Everest.

Eelmisel hooajal sai võidu Tartu Välk, kes finaalis alistas mängudega 3:1 Narva PSK. Kolmas oli HC Everest, kes pronksimängus alistas SK Viru Sputniku 1:0.

Toimetaja: Rene Kundla

