Narva Trans sai viimase meeskonnana võidu kätte

Jalgpalli Premium liiga. Narva JK Trans - Pärnu JK Vaprus
Narva JK Trans alistas jalgpalli Premium liiga kolmandas voorus kodus Pärnu JK Vapruse 2:1 ja avas viimase kõrgliiga meeskonnana võiduarve.

Sten Viidas viis kohtumise 31. minutil küll pärnakad juhtima, aga 42. minutil suutis Ahmad Gero viigistada. Narva võidutabamuse lõi 68. minutil teise poolaja alguses platsile tulnud 19-aastane Stanisav Agaptsev.

Narva alustas hooaega kahe kaotusega: esimese voorus jäädi alla kodus Harju JK Laagrile 1:2 ja teises võõrsil Paide Linnameeskonnale 0:1. Sarnaselt üks võit ja kaks kaotust on kirjas ka Vaprusel.

Pühapäeval asuvad vastamisi Harju JK Laagri - Tallinna FC Flora ja Tallinna FCI Levadia - Paide Linnameeskond. Neist teist mängu näeb algusega kell 14.55 ka ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.

Toimetaja: Siim Boikov

