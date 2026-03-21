ERR vahendab järgmisel nädalal iluuisutamise MM-i teles ja veebis

MM-i programm kestab kolmapäevast pühapäevani ning võitjad selguvad naiste üksiksõidus, meeste üksiksõidus, paarissõidus ja jäätantsus. Kulminatsiooniks on suurejooneline gala.

Eesti Rahvusringhääling (ERR) toob MM-i vaatajateni otseülekannetega koju kätte. Eestikeelse kommentaariga otseülekandeid näeb ETV+ ja ETV2 kanalil ning ERR-i spordiportaalis. Kommentaatorid on Anu Säärits, treener ja koreograaf Liina-Grete Lilender. Naiste üksiksõitudes jagab oma kogemusi ka novembris sportlaskarjääri lõpetanud Eva-Lotta Kiibus.

Eestit esindavad kahekordne Euroopa meister ja Milano Cortina olümpial seitsmenda koha saanud Niina Petrõkina, karjääri teisel MM-il uisutav Nataly Langerbaur ja Aleksandr Selevko, kes oli jaanuaris EM-il Sheffieldis viies ja lõpetas veebruaris Milano jääl olümpiamängud kuueteistkümnenda kohaga.

Meeste üksiksõidus tuleb starti kaks eelnevat MM-i võitnud Ilia Malinin (USA), kes soovib maha raputada olümpiamängude pettumust. Kõikide jaoks on ohtlik konkurent Yuma Kagiyama (Jaapan), kes võitnud kaks hõbedat olümpial ja kolm maailmameistrivõistlustel.

Naiste üksiksõidus paneb Prahas punkti säravale karjäärile kolmekordne maailmameister Kaori Sakamoto (Jaapan). Jäätantsus oodatakse skandaalse paari Laurence Fournier Beaudry ja Guillaume Cizeron (Prantsusmaa) ning Piper Gilles ja Paul Poirie (Kanada) vahelist duelli. Paarissõidus on soosikuteks Anastasiia Metelkina ja Luka Berulava (Gruusia).

Iluuisutamises toimuvad maailmameistrivõistlused 1896. aastast alates, Tšehhis jagati medaleid viimati 1993. aastal ja ka siis Prahas.

Naiste lühikava otseülekanne on 25. märtsil ETV+ kanalil. Naiste vabakava, mis toimub 27. märtsil, esimest tundi (algusega kell 19.00) näeb ETV+ kanalil, järgnenud võistluse osa (algusega kell 20.00) ETV2 kanalil.

Iluuisutamise MM-i otseülekannete ajakava ERR-i kanalitel:

K, 25. märts naiste lühikava kell 14.05 - 17.30 ETV+

K, 25. märts paarissõidu lühikava 21.00 - 23.30 ETV+

N, 26. märts meeste lühikava kell 14.10 - 17.30 ETV+

N, 26. märts paarissõidu vabakava kell 20.45 – 23.00 ETV+

R, 27. märts jäätantsu rütmitants kell 14.35 – 17.30 ETV+

R, 27. märts naiste vabakava kell 19.00 – 19.55 ETV+

R, 27. märts naiste vabakava kell 20.00 – 23.15 ETV2

L, 28. märts meeste vabakava kell 13.25 – 17.45 ETV2

L, 28. märts jäätantsu vabatants kell 20.30 – 23.10 ETV+

P, 29. märts gala kell 15.30 – 18.00 ETV+

P, 29. märts gala kell 19.30 – 22.00 ETV2 (kordus)

Kõik ülekanded on nii otse kui järele vaatamiseks nähtavad ERR-i spordiportaalis (sport.err.ee).

ETV+ kanalil märgitud otseülekanded on eestikeelse kommentaariga. Kui digiboks või teler ETV+ kanalil automaatselt eestikeelset kommentaari ei paku, siis saab teleripuldiga valida heli seadistustes eesti keele.