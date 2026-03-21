Nõmme Kalju jätkas võidukalt, United pidi Tammeka paremust tunnistama

Nõmme Kalju mängijad. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Koduses jalgpalli Premium liigas jätkas Nõmme Kalju FC täiseduga, kui lõi kodupubliku ees FC Kuressaarele neli vastuseta väravat. Tartu JK Tammeka avas teise Nõmme klubi vastu võiduarve.

Hiiu kunstmurustaadionil enam kui 400 pealtvaataja ees mänginud Kalju läks juhtima 19. minutil Mattias Männilaane tabamusest ning pausile mindi 2:0 eduseisul, kui Danõlo Maštšenko 41. minutil jala valgeks sai. Teine poolaeg jätkus võõrustaja dikteerimisel ning Nikita Ivanov lõi 75. minutil kolmanda värava ja Mihhail Orlov pani 88. minutil võidule punkti.

Samal ajal toimus Sportland Arenal kohtumine FC Nõmme Unitedi ja Tartu JK Tammeka vahel, mida läks Kevin Mätase 10. minuti väravast juhtima Nõmme United. Tammeka vastuse eest hoolitses Tristan Koskor, kes saatis 20. ja 24. minutil palli vastase väravavõrku ja viis Tammeka juhtima. Dacosta Owusu viigistas enne pausi seisu, aga Pavel Marin viis Tammeka 55. minutil taas juhtima ning enam väravalisa ei sündinud.

Kalju on võitnud sel hooajal kõik kolm mängu ja teinud seda väravate vahega 6:0. Tammeka jaoks oli see hooaja esimene võit.

Laupäeva pärastlõunal võõrustab JK Narva Trans veel Pärnu JK Vaprust.

Kolmas mänguvoor saab lõpu pühapäeval, kui Harju JK Laagri võõrustab Tallinna FC Florat ning Tallinna FCI Levadia Paide Linnameeskonda. Levadia - Paide mängu saab jälgida ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekande vahendusel.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo