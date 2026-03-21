Pikal klassikadistantsil tulid Eesti meistriks Kalev ja Tuul

Laupäeval peeti Tehvandil murdmaasuusatamise Eesti meistrivõistluste pikemad klassikadistantsid, meeste seas võidutses Christopher Kalev ja naiste seas Teesi Tuul.

30 km klassikasõidus teenis Eesti meistritiitli Christopher Kalev, kes ületas joone ajaga tund, üheksa minutit ja 37,3 sekundit. Teise koha saanud Martin Himma kaotas võitjale minuti ja 20,1 sekundiga, pjedestaalile pääses veel Henri Roos (+1.53,5).

Naiste 20 km distantsil võidutses Teesi Tuul, kes sai ajaks 56 minutit ja 43,5 sekundit. Teise koha pälvis 25,3 sekundiga kaotanud Mariel Merlii Pulles ning pronksi sai Teiloora Ojaste (+2.53,0).

Esialgu veebruari alguses toimuma pidanud klassikasõidud jäeti külma tõttu ära ning peeti hoopis 21. märtsil kevadise päikese käes.

Reedel toimunud sprinditeates said võidu Emajõe Suusaklubi esindajad Stefan ja Ralf Kivil (16.19,0). Christopher Kalev ja Henri Roos (Spordiklubi CFC) kaotasid 5,4 sekundiga, Albert Unn ja Martin Himma (Karupesa) 7,8 sekundiga.

Naiste seas võidutsesid Karupesa esindavad Teiloora Ojaste ning Mariel Merlii Pulles (20.05,7), teise koha said Marie Elise Aug ja Pauline Puusaar (Emajõe Suusaklubi; +2.08,2), kolmanda koha Karin Tintera ja Grete Gaim (Tartu Suusaklubi; +2.20,0).