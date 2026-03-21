Houston pani Atlanta seeriale punkti, Detroit kindlustas play-off'i koha

Oma viimased 11 mängu võitnud Atlanta jäi Houstonis teise veerandi alguses kahekohalisse kaotusseisu, aga suutis poolajapausiks Rocketsi edu kaheksale punktile lihvida. Teisel poolajal tõusis Houston aga lendu ja otsustaval veerandil oli korraks tablool võõrustaja 34-punktiline edu, lõpusireeni kõlades läks kirja Rocketsi kindel 117:95 (35:27, 27:27, 39:22, 16:19) võit.

Rocketsi liider oli Kevin Durant, kes viskas 25 punkti, jagas kuus korvisöötu, haaras kolm lauda, pani kaks kulpi ja tegi kaks vaheltlõiget. Jabari Smith Jr. lisas omalt poolt 23 silma ja üheksa lauda, türklane Alperen Sengün tegi 15 punkti ja kümne korvisööduga kaksikduubli, kuid kolmikduublist jäi ta ühe lauapalli kaugusele.

Atlanta resultatiivseim oli 21 punkti visanud Nickeil Alexander-Walker, CJ McCollum panustas 17 ja Zaccharie Risacher 16 punktiga.

Houstoni jaoks oli see 27 kaotuse kõrval 42. võit ning läänekonverentsis ollakse neljandal tabelireal, kuid nii Denver Nuggets kui ka Minnesota Timberwolves (mõlemad 43-28) on ühe mängu rohkem võitnud. Hawks idakonverentsis 38 võidu ja 32 kaotusega kaheksandal kohal, viimane otsepääse play-off'i ehk kuuendal kohal asetsev Orlando Magic (38-31) on täpselt sama palju mänge võitnud.

Detroit Pistons teenis samuti tugeva teise poolaja toel kodupubliku ees võidu, alistades Golden State Warriorsi 115:101 (21:26, 36:24, 30:23, 28:28). 51 võitu ja 19 kaotust kogunud Pistonsist sai esimene meeskond idakonverentsis, kes play-off'i koha kindlustanud.

Jalen Duren viskas võitjate eest 23 punkti ja haaras kuus lauda, Daniss Jenkins tegi 22 punkti, kaheksa resultatiivse söödu ja seitsme lauapalliga mitmekülgse esituse. Warriors mängis taas ilma Stephen Curryta, Brandin Podziemski viskas 15 punkti.

Detroit sai reedel aga väga kehva uudise, kui selgus, et tiimi staar Cade Cunningham peab õhkrinna tõttu vähemalt põhihooaja lõpuni puhkama. 24-aastase Cunninghami seisundit hinnatakse kahe nädala pärast uuesti, aga Pistons peab toime tulema ilma ääremängijata, kes on tänavu keskmiselt mängus kogunud 24,5 punkti, 9,9 korvisöötu ja 5,6 lauapalli.

Peale Pistonsi on play-off'i koha kindlustanud läänekonverentsis tiitlikaitsja Oklahoma City Thunder (55-15) ja San Antonio Spurs (52-18). Kõik tiimid peavad 82 kohtumist, otse play-off'i saavad mõlema konverentsi kuus paremat ja järgmised neli selgitavad viimased kaks edasipääsejat play-in turniiriga.

NBA põhiturniir lõppeb 13. aprillil.

Tulemused:

Brooklyn - NY Knicks 92:93

Minnesota - Portland 104:108

Memphis - Boston 112:117

Denver - Toronto 121:115