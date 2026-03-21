Houston pani Atlanta seeriale punkti, Detroit kindlustas play-off'i koha

Jabari Smith Jr. ja Kevin Durant Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpalliliigas NBA sai Eesti aja järgi öösel vastu laupäeva selgeks kolmas play-off'i meeskond, kui Detroit Pistons esimese idakonverentsi tiimina edasipääsu kindlustas. Atlanta Hawksi 11-mänguline võiduseeria sai Houstonis lõpu.

Oma viimased 11 mängu võitnud Atlanta jäi Houstonis teise veerandi alguses kahekohalisse kaotusseisu, aga suutis poolajapausiks Rocketsi edu kaheksale punktile lihvida. Teisel poolajal tõusis Houston aga lendu ja otsustaval veerandil oli korraks tablool võõrustaja 34-punktiline edu, lõpusireeni kõlades läks kirja Rocketsi kindel 117:95 (35:27, 27:27, 39:22, 16:19) võit.

Rocketsi liider oli Kevin Durant, kes viskas 25 punkti, jagas kuus korvisöötu, haaras kolm lauda, pani kaks kulpi ja tegi kaks vaheltlõiget. Jabari Smith Jr. lisas omalt poolt 23 silma ja üheksa lauda, türklane Alperen Sengün tegi 15 punkti ja kümne korvisööduga kaksikduubli, kuid kolmikduublist jäi ta ühe lauapalli kaugusele.

Atlanta resultatiivseim oli 21 punkti visanud Nickeil Alexander-Walker, CJ McCollum panustas 17 ja Zaccharie Risacher 16 punktiga.

Houstoni jaoks oli see 27 kaotuse kõrval 42. võit ning läänekonverentsis ollakse neljandal tabelireal, kuid nii Denver Nuggets kui ka Minnesota Timberwolves (mõlemad 43-28) on ühe mängu rohkem võitnud. Hawks idakonverentsis 38 võidu ja 32 kaotusega kaheksandal kohal, viimane otsepääse play-off'i ehk kuuendal kohal asetsev Orlando Magic (38-31) on täpselt sama palju mänge võitnud.

Detroit Pistons teenis samuti tugeva teise poolaja toel kodupubliku ees võidu, alistades Golden State Warriorsi 115:101 (21:26, 36:24, 30:23, 28:28). 51 võitu ja 19 kaotust kogunud Pistonsist sai esimene meeskond idakonverentsis, kes play-off'i koha kindlustanud.

Jalen Duren viskas võitjate eest 23 punkti ja haaras kuus lauda, Daniss Jenkins tegi 22 punkti, kaheksa resultatiivse söödu ja seitsme lauapalliga mitmekülgse esituse. Warriors mängis taas ilma Stephen Curryta, Brandin Podziemski viskas 15 punkti.

Detroit sai reedel aga väga kehva uudise, kui selgus, et tiimi staar Cade Cunningham peab õhkrinna tõttu vähemalt põhihooaja lõpuni puhkama. 24-aastase Cunninghami seisundit hinnatakse kahe nädala pärast uuesti, aga Pistons peab toime tulema ilma ääremängijata, kes on tänavu keskmiselt mängus kogunud 24,5 punkti, 9,9 korvisöötu ja 5,6 lauapalli.

Peale Pistonsi on play-off'i koha kindlustanud läänekonverentsis tiitlikaitsja Oklahoma City Thunder (55-15) ja San Antonio Spurs (52-18). Kõik tiimid peavad 82 kohtumist, otse play-off'i saavad mõlema konverentsi kuus paremat ja järgmised neli selgitavad viimased kaks edasipääsejat play-in turniiriga.

NBA põhiturniir lõppeb 13. aprillil.

Tulemused:
Brooklyn - NY Knicks 92:93
Minnesota - Portland 104:108
Memphis - Boston 112:117
Denver - Toronto 121:115

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

13:38

Houston pani Atlanta seeriale punkti, Detroit kindlustas play-off'i koha

08:41

Märtsihulluse tiitlikaitsja alustas hiiglasliku võiduga

20.03

Kalev/Cramo jäi Eesti-Läti liigas raskesse seisu Uuendatud

20.03

Kalev/Cramot juhendab veerandfinaalseerias Kris Killing

20.03

Mailis Pokk asub tööle Tartu Ülikooli meeskonna mänedžerina

20.03

Hiilgav Doncic ladus Heatile 60 punkti

20.03

Veesaar ja North Carolina langesid Märtsihullusel konkurentsist

19.03

Raieste klubi jõudis poolfinaali, Jõesaar langes konkurentsist

19.03

40 punkti visanud Doncic vedas Lakersi seitsmenda järjestikuse võiduni

18.03

TalTech lubas veerandfinaali avamängus Valmieral visata üle 100 punkti

18.03

Shai 40 punkti olid Magicule liiast

18.03

Drelli klubil ei õnnestunud Meistrite liigas vahegruppi võita

17.03

Koondisega lõpparve teinud Bratka: on olnud au jagada võimsate naistega väljakut

17.03

Asi: meie mentaliteet oli, et lähme paneme sajaga

17.03

Annuk: loodan, et meie koondis ei vaata enam kellelegi alt üles

videod

sport.err.ee uudised

16:14

Vaimustav hooaja lõpp tõi Pirovanole kristallgloobuse

15:40

VAATA OTSE | Eesti käsipallikoondis võõrustab EM-valiksarjas Küprost Uuendatud

15:32

ERR vahendab järgmisel nädalal iluuisutamise MM-i teles ja veebis

15:31

Öbergid ja Simon heitlesid viimases jälituses pingeliselt, Ermits 40 seas Uuendatud

15:00

TÄNA OTSE | Duplantis ja Ehammer jahivad MM-il maailmarekordit Uuendatud

14:49

Nõmme Kalju jätkas võidukalt, United pidi Tammeka paremust tunnistama

14:13

Pikal klassikadistantsil tulid Eesti meistriks Kalev ja Tuul

13:38

Houston pani Atlanta seeriale punkti, Detroit kindlustas play-off'i koha

13:02

FIFA otsustas, et naiskondadel peavad olema naistreenerid

12:27

ManU kaotas teise koha heitluses väärtuslikke punkte

11:51

Rootsi koondise lasketreenerist saab talumees: see on unistuste amet

11:20

TÄNA OTSE | Siimer ja Kehva võistlevad MK-hooaja viimases jälitussõidus

10:42

Eesti U-23 ratturid lõpetasid Belgia ühepäevasõidul peagrupis

09:37

Tervisega hädas Rovanperä loobub Super Formula hooajast

08:41

Märtsihulluse tiitlikaitsja alustas hiiglasliku võiduga

loetumad

20.03

Roosleht lõpetas avapäeva seitsmendana, meeste sprindi võitis ameeriklane Uuendatud

20.03

Leedu endine laskesuusataja suri 27 aasta vanuselt

20.03

Lägreidi suurepärane minek jätkub, Siimer 30 seas Uuendatud

15:00

TÄNA OTSE | Duplantis ja Ehammer jahivad MM-il maailmarekordit Uuendatud

15:31

Öbergid ja Simon heitlesid viimases jälituses pingeliselt, Ermits 40 seas Uuendatud

20.03

Austraalia ujuja purustas imetrikoode ajastu 50 meetri maailmarekordi

19.03

Henry Sildaru pääses MK-etapil pjedestaalile

20.03

VIDEO | Ronnie O'Sullivan tegi ennenägematu 153-punktilise seeria

11:20

TÄNA OTSE | Siimer ja Kehva võistlevad MK-hooaja viimases jälitussõidus

20.03

Karl Jakob Heina vigastus võib olla tõsine

