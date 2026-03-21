FIFA otsustas, et naiskondadel peavad olema naistreenerid

Maailma jalgpalli katusorganisatsiooni FIFA otsusel peavad nende turniiridel osalevatel naiskondadel olema naissoost pea- või abitreenerid.

FIFA komitee võttis otsuse vastu neljapäeval ning see jõustub kohe, nii et eesseisvatel U-17 ja U-20 MM-võistlustel osalevatel koondistel tuleb sellega arvestada. FIFA võistlustel peavad naiskonnad omama vähemalt kahte naissoost personaliliiget, kellest üks peab olema kas pea- või abitreener, kirjutab Soccernet.ee.

"Naistreenereid ei ole täna lihtsalt piisavalt. Me peame tegema rohkem, et muutust kiirendada, luues selgemaid karjääriteid, laiendades võimalusi ja suurendades naiste nähtavust väljaku kõrval," kommenteeris FIFA ametnik Jill Ellis.

FIFA sõnul on tegu osaga nende pikaajalisest strateegiast, toetamaks naistreenerite arengut ja tagamaks neile väljundit juhtivatel kohtadel. 2023. aasta MM-finaalturniiril omasid naispeatreenerit 32 koondisest ainult 12.

Eesti koondistel uute nõudmiste täitmisega probleeme ei teki. Eesti A-koondisel on naissoost peatreenerid alates aastast 2022. aastast, mil Sirje Kapper (toona Roops) ja Anastassia Morkovkina võtsid töö üle Jarmo Matikainenilt, ning neile järgnes ametis Aleksandra Ševoldajeva.

