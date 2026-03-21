FIFA otsustas, et naiskondadel peavad olema naistreenerid

Katriin Saulus Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Maailma jalgpalli katusorganisatsiooni FIFA otsusel peavad nende turniiridel osalevatel naiskondadel olema naissoost pea- või abitreenerid.

FIFA komitee võttis otsuse vastu neljapäeval ning see jõustub kohe, nii et eesseisvatel U-17 ja U-20 MM-võistlustel osalevatel koondistel tuleb sellega arvestada. FIFA võistlustel peavad naiskonnad omama vähemalt kahte naissoost personaliliiget, kellest üks peab olema kas pea- või abitreener, kirjutab Soccernet.ee.

"Naistreenereid ei ole täna lihtsalt piisavalt. Me peame tegema rohkem, et muutust kiirendada, luues selgemaid karjääriteid, laiendades võimalusi ja suurendades naiste nähtavust väljaku kõrval," kommenteeris FIFA ametnik Jill Ellis.

FIFA sõnul on tegu osaga nende pikaajalisest strateegiast, toetamaks naistreenerite arengut ja tagamaks neile väljundit juhtivatel kohtadel. 2023. aasta MM-finaalturniiril omasid naispeatreenerit 32 koondisest ainult 12.

Eesti koondistel uute nõudmiste täitmisega probleeme ei teki. Eesti A-koondisel on naissoost peatreenerid alates aastast 2022. aastast, mil Sirje Kapper (toona Roops) ja Anastassia Morkovkina võtsid töö üle Jarmo Matikainenilt, ning neile järgnes ametis Aleksandra Ševoldajeva. 
 

premium liiga

jalgpalliuudised

14:49

Nõmme Kalju jätkas võidukalt, United pidi Tammeka paremust tunnistama

13:02

FIFA otsustas, et naiskondadel peavad olema naistreenerid

12:27

ManU kaotas teise koha heitluses väärtuslikke punkte

20.03

Meeste jalgpallikoondis reisib Aafrikasse kaheksa debütandiga Uuendatud

20.03

EJL-i koordinaator: Flora on favoriit, aga tiitlile võib kandideerida mitu klubi

20.03

Karl Jakob Heina vigastus võib olla tõsine

20.03

Euroopa liigas ja Konverentsiliigas selgusid veerandfinalistid

20.03

Shein tegi kahele väravale eeltöö, aga Fredrikstadi karikahooaeg lõppes

19.03

Põhja-Korea jalgpallurid lähevad pika pausi järel MM-ile

19.03

Vigastus jätab Reali esikinda pealtvaatajaks

sport.err.ee uudised

16:14

Vaimustav hooaja lõpp tõi Pirovanole kristallgloobuse

15:40

VAATA OTSE | Eesti käsipallikoondis võõrustab EM-valiksarjas Küprost Uuendatud

15:32

ERR vahendab järgmisel nädalal iluuisutamise MM-i teles ja veebis

15:31

Öbergid ja Simon heitlesid viimases jälituses pingeliselt, Ermits 40 seas Uuendatud

15:00

TÄNA OTSE | Duplantis ja Ehammer jahivad MM-il maailmarekordit Uuendatud

14:49

Nõmme Kalju jätkas võidukalt, United pidi Tammeka paremust tunnistama

14:13

Pikal klassikadistantsil tulid Eesti meistriks Kalev ja Tuul

13:38

Houston pani Atlanta seeriale punkti, Detroit kindlustas play-off'i koha

13:02

FIFA otsustas, et naiskondadel peavad olema naistreenerid

12:27

ManU kaotas teise koha heitluses väärtuslikke punkte

11:51

Rootsi koondise lasketreenerist saab talumees: see on unistuste amet

11:20

TÄNA OTSE | Siimer ja Kehva võistlevad MK-hooaja viimases jälitussõidus

10:42

Eesti U-23 ratturid lõpetasid Belgia ühepäevasõidul peagrupis

09:37

Tervisega hädas Rovanperä loobub Super Formula hooajast

08:41

Märtsihulluse tiitlikaitsja alustas hiiglasliku võiduga

08:05

Tartu linnas hakkab sõitma olümpiabuss

20.03

Austraalia ujuja purustas imetrikoode ajastu 50 meetri maailmarekordi

20.03

Geimidega üks-kaks taga olnud Selver x TalTech viigistas seeria Uuendatud

20.03

Kalev/Cramo jäi Eesti-Läti liigas raskesse seisu Uuendatud

20.03

Meeste jalgpallikoondis reisib Aafrikasse kaheksa debütandiga Uuendatud

loetumad

20.03

Roosleht lõpetas avapäeva seitsmendana, meeste sprindi võitis ameeriklane Uuendatud

20.03

Leedu endine laskesuusataja suri 27 aasta vanuselt

20.03

Lägreidi suurepärane minek jätkub, Siimer 30 seas Uuendatud

15:00

TÄNA OTSE | Duplantis ja Ehammer jahivad MM-il maailmarekordit Uuendatud

15:31

Öbergid ja Simon heitlesid viimases jälituses pingeliselt, Ermits 40 seas Uuendatud

20.03

Austraalia ujuja purustas imetrikoode ajastu 50 meetri maailmarekordi

19.03

Henry Sildaru pääses MK-etapil pjedestaalile

20.03

VIDEO | Ronnie O'Sullivan tegi ennenägematu 153-punktilise seeria

11:20

TÄNA OTSE | Siimer ja Kehva võistlevad MK-hooaja viimases jälitussõidus

20.03

Karl Jakob Heina vigastus võib olla tõsine

