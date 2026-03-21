TÄNA OTSE | Siimer ja Kehva võistlevad MK-hooaja viimases jälitussõidus

Täna peetakse Oslos Holmenkollenis laskesuusatamise MK-hooaja viimased jälitussõidud. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne meeste 12,5 km distantsist algab kell 17.00, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Margus Ader.

Hooaja viimast sõitu stardib esimesena suurepärases hoos Sturla Holm Lägreid, kes on võitnud MK-sarjas viimased neli sõitu, sealhulgas ka Otepää sprindi ja jälituse. Temast neli sekundit hiljem saab lähte viimasel kolmel võistlusel norralase järel lõpetanud prantslane Emilien Jacquelin ning temast omakorda sekund hiljem kaasmaalane Eric Perrot.

Perrot on juba MK-sarja üldvõidu kindlustanud ja prantslane on ka jälitussõitude arvestuses 337 punktiga esikohal, aga peab laupäeval veel eemal hoidma Sebastian Samuelssoni (314 p), Tommaso Giacomelit (296 p) ja Johannes Dale-Skjevdali (294 p).

Kui esimesed kolm meest alustavad laupäeval viie sekundi sees, siis Martin Ponsiluoma saab liidrist lähte 19 sekundit hiljem. Minuti sisse mahuvad veel Vetle Sjaastad Christiansen (+0.28), Johan-Olav Botn (+0.31), Samuelsson (+0.35), Philipp Nawrath (+0.36), Isak Frey (+0.49), Michal Krcmar (+0.55) ja Campbell Wright (+0.58).

Stardinimekirjas on ka kaks eestlast: Kristo Siimer stardib 29. mehena, liidrist minut ja 50 sekundit hiljem; Mark-Markos Kehva kannab numbrit 52 ning läheb rajale Lägreidist kaks minutit ja 27 sekundit hiljem.