Eesti U-23 ratturid lõpetasid Belgia ühepäevasõidul peagrupis

Võitja selgus väikesest jooksikute grupist. Boulet' (3:40.18) järel sai teise koha prantslane Louis Chaleil (Decathlon CMA CGM Development Team) ja kolmanda tšehh Pavel Šumpik (Development Team Picnic PostNL). Peagrupp kaotas esimestele üheksa sekundiga, vahendab ejl.ee.

Romet Pajur (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies) sai 46., Frank Aron Ragilo (Lucky Sport Cycling Team) 50. ja Oliver Mätik (Tudor Pro Cycling Team U23; +2.58) 125. koha

"Kahjuks tuult ei olnud, mis oleks sõidu põnevamaks teinud, kuid sellegi poolest oli väga kiire sõit ja Belgia klassikutele omaselt väga närviline," rääkis Pajur. "Meile oli tegelikult hea olukord, kui päeva alguses sai tiimikaaslane Paul Fietzke eest ära (sakslane lõpetas kuuendana – toim.). Mina ja Lidl Trek blokeerisime kitsal teel, mis tähendas, et see pani pinge teistele tiimidele, kes minekust ilma jäid ja nemad hakkasid ka kohe tööle."

"Munakivitõusudel seekord midagi otseselt laiale ei läinud ja päris suur grupp jõudis finiširingidele," jätkas Pajur. "Jooksikuid kätte ei saadudki, kuigi vahepeal oli vahe umbes kümme sekundit. Seda viimast vahet ei jaksanud keegi kinni tõmmata. Mina aitasin finišis veel nii palju Alessio Magagnottit kui sain, kuigi me teadsime, et erilise koha peale võistlus enam ei käi."

Kokku sai tulemuse kirja 139 ratturit.