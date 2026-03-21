X!

VAATA OTSE | Eesti käsipallikoondis võõrustab EM-valiksarjas Küprost

Käsipalli Eesti koondis
{{1774080900000 | amCalendar}}
Käsipalli Eesti koondis

Eesti käsipallikoondis võõrustab täna Tallinnas Kalevi spordihallis EM-valiksarjas Küprost. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 15.50, kommenteerivad Johannes Vedru ja Tarmo Ulla, stuudiot juhib Aet Süvari.

Eesti ja Küprose korduskohtumine oleks pidanud esialgu toimuma jaanuaris, kuid Küprose koondise buss sattus teel Põlvasse liiklusõnnetusse ning mäng lükati toona edasi.

Eestlased võitsid mõni päev varem Küprosel toimunud kohtumise tulemusega 31:27 ehk lähevad kodusele korduskohtumisele vastu neljaväravalise eduga, aga sellele laupäeval liigselt ei mõelda. "Me võitsime mängu, aga oleks saanud tunduvalt paremini," ütles Hendrik Varul ERR-ile. "Igas aspektis saame juurde panna. Positiivne on see, et meil on tegelikult pluss ees, see võtab natukene pingeid maha, aga mängul on väga palju kaalu."

Kahe mängu koondtulemusel võitja pääseb edasi teise kvalifikatsioonivooru, kuhu on edasipääsu teeninud Bulgaaria alistanud Türgi ja Suurbritanniast kindlalt üle olnud Läti.

Eesti peatreener Kaj Kekki ütles, et koondis peab vigastuste ja haiguste tõttu mõned muudatused tegema, aga uudne koosseis peaks kenasti hakkama saama. "Küprosel mängisime ehk veidi alla oma taseme, aga oleme alles üksteisega tutvumise faasis. Mina olen lootusrikas, et laupäeval võidame mängu," sõnas treener.

"Natuke tuleb rünnakut täpsemaks lihvida, kuna avamängus lasime liiga palju väravavõimalusi luhta. Kaitse aga toimib, ainult ajastust on vaja veidi parandada, aga eks see ole loomulik, kui mängime kaitses uue stiiliga, millega mängijad veel harjunud ei ole," lisas Kekki.

Toimetaja: ERR Sport

