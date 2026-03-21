Eesti käsipallikoondis võõrustab EM-valiksarja raames Küprost

Käsipalli Eesti koondis
Käsipalli Eesti koondis

Eesti käsipallikoondis võõrustab täna Tallinnas Kalevi spordihallis EM-valiksarjas Küprost. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 15.50, kommenteerivad Johannes Vedru ja Tarmo Ulla, stuudiot juhib Aet Süvari.

Eesti ja Küprose korduskohtumine oleks pidanud esialgu toimuma jaanuaris, kuid Küprose koondise buss sattus teel Põlvasse liiklusõnnetusse ning mäng lükati toona edasi.

Eestlased võitsid mõni päev varem Küprosel toimunud kohtumise tulemusega 31:27 ehk lähevad kodusele korduskohtumisele vastu neljaväravalise eduga, aga sellele laupäeval liigselt ei mõelda. "Me võitsime mängu, aga oleks saanud tunduvalt paremini," ütles Hendrik Varul ERR-ile. "Igas aspektis saame juurde panna. Positiivne on see, et meil on tegelikult pluss ees, see võtab natukene pingeid maha, aga mängul on väga palju kaalu."

Kahe mängu koondtulemusel võitja pääseb edasi teise kvalifikatsioonivooru, kuhu on edasipääsu teeninud Bulgaaria alistanud Türgi ja Suurbritanniast kindlalt üle olnud Läti.

Eesti peatreener Kaj Kekki ütles, et koondis peab vigastuste ja haiguste tõttu mõned muudatused tegema, aga uudne koosseis peaks kenasti hakkama saama. "Küprosel mängisime ehk veidi alla oma taseme, aga oleme alles üksteisega tutvumise faasis. Mina olen lootusrikas, et laupäeval võidame mängu," sõnas treener.

"Natuke tuleb rünnakut täpsemaks lihvida, kuna avamängus lasime liiga palju väravavõimalusi luhta. Kaitse aga toimib, ainult ajastust on vaja veidi parandada, aga eks see ole loomulik, kui mängime kaitses uue stiiliga, millega mängijad veel harjunud ei ole," lisas Kekki.

Samal teemal

käsipalliuudised

10:15

TÄNA OTSE | Eesti käsipallikoondis võõrustab EM-valiksarja raames Küprost

19.03

Käsipallikoondis sai tähtsa mängu eel olulise õppetunni

19.03

Eesti käsipallikoondis alistas Suurbritannia ka teist korda

19.03

HC Tabasalu võitis napilt SK Tapa/Tapa valla Spordikooli

18.03

Eesti käsipallikoondis alustas tähtsat nädalat kindla võiduga

17.03

Saksamaal lepingut pikendanud Priskus: teeme koondises korrektuurid

16.03

Eesti käsipallikoondist ootab edasilükatud valikmäng

16.03

Musting: olen läinud seda teed, et räuskamist ja kriitikat ei pane isegi riietusruumis

12.03

Kehra säilitas kolmanda koha lootuse, Serviti ja Tapa võtsid võidupunktid

11.03

Eesti käsipallikoondis valmistub õnnetuse tõttu ära jäänud mänguks

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

11:51

Rootsi koondise lasketreenerist saab põllumees: see on unistuste amet

11:24

VAATA OTSE | Roosleht kordas tõkkejooksus tippmarki, Ehammer rekordikursil Uuendatud

11:20

TÄNA OTSE | Siimer ja Kehva võistlevad MK-hooaja viimases jälitussõidus

10:42

Eesti U-23 ratturid lõpetasid Belgia ühepäevasõidul peagrupis

09:37

Tervisega hädas Rovanperä loobub Super Formula hooajast

09:10

TÄNA OTSE | Mis koha Ermits naiste hooaja viimases jälitussõidus saab?

08:41

Märtsihulluse tiitlikaitsja alustas hiiglasliku võiduga

08:05

Tartu linnas hakkab sõitma olümpiabuss

20.03

Austraalia ujuja purustas imetrikoode ajastu 50 meetri maailmarekordi

20.03

Geimidega üks-kaks taga olnud Selver x TalTech viigistas seeria Uuendatud

