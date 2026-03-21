TÄNA OTSE | Mis koha Ermits naiste hooaja viimases jälitussõidus saab?

Täna peetakse Oslos Holmenkollenis laskesuusatamise MK-hooaja viimased jälitussõidud. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne naiste 10 km distantsist algab kell 14.30, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Margus Ader.

Hooaja viimases jälituses läheb esimesena rajale rootslanna Hanna Öberg, kellest viis sekundit hiljem saab lähte itaallanna Lisa Vittozzi. Temast omakorda 15 sekundit hiljem läheb rajale liidri õde Elvira (+0.20) ning minuti sisse mahuvad veel Julia Simon (+0.38), Ingrid Landmark Tandrevold (+0.51), Lou Jeanmonnot ja Anna Magnusson (+0.58).

Viimasel kahel hooajal MK-sarja üldarvestuses teiseks jäänud Jeanmonnot on tänavu suure kristallgloobuse juba kindlustanud, aga jälitussõidu arvestuses on esikohal Suvi Minkkinen (362 p). Jeanmonnot (342 p) jääb temast vaid 20 punkti kaugusele ning alustab laupäeval soomlannast minut ja 13 sekundit varem.

Jälitussõitu pääses ka Regina Ermits, kes kannab stardinumbrit 42 ning saab liidrist lähte kaks minutit ja seitse sekundit hiljem. Ermits on teinud tänavu MK-sarjas tubli vinge hooaja ja hoiab jälitussõitude arvestuses enne viimast võistlust 88 punktiga 21. kohta.