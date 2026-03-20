X!

Austraalia ületaja purustas imetroode ajastu 50 meetri maailmarekordi

Cameron McEvoy
Cameron McEvoy
Austraalia ujuja Cameron McEvoy püstitas Hiinas toimunud võistlusel 50 meetri vabaltujumise maailmarekordi ja lükkas ajaloo prügikasti aastatetaguse tulemuse.

31-aastane McEvoy sai Shenzhenis toimunud võistlusel kirja 20,88, millega ületas brasiillase Cesar Cielo Filho 2009. aastast pärit senise maailmarekordi kolme sajandiksekundiga.

McEvoy sõnas pärast saavutust, et valmistus Hiina võistluseks eripäraselt. "Ma teadsin, et mul on võimalik püstitada isiklik rekord. Minu vana isiklik rekord oli 21,06, seega võib-olla 20,99, aga 20,88 on ebeareaalne. Hull värk," kommenteeris ta Hiina riigiringhäälingu CMG vahendusel.

"Ma pean 50 meetri ujumist jõupõhiseks alaks. See erineb teistest ujumisdistsipliinidest. Seal on vaja palju rohkem jõudu ja võimsust ning mehed saavutavad oma jõu tipu 30. eluaastates, isegi palju üle 30. eluaasta."

Senine maailmarekordimees Cesar Cielo Filho õnnitles McEvoyd ühismeedia vahendusel. "Välkkiire ujumine! Uskumatu!" kirjutas ta. Brasiillane ujus oma maailmarekordi ajal, kui ujujad kandsid kõrgtehnoloogilisi eeliseid andvaid trikoosid, mis hiljem keelustati.

McEvoy pole juhuslik üllataja: samal alal tuli ta 2024. aastal Pariisi olümpiavõitjaks, samuti 2023. ja 2025. aasta maailmameistriks ehk tegemist on viimaste aastate selle distantsi valitsejaga.

Toimetaja: Siim Boikov

Austraalia ületaja purustas imetroode ajastu 50 meetri maailmarekordi

