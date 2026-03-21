VAATA OTSE | Roosleht kordas tõkkejooksus tippmarki, Ehammer rekordikursil

Poolas Torunis jätkuvatel sisekergejõustiku maailmameistrivõistlustel selguvad laupäeva esimeses pooles medalivõitjad meeste kõrgushüppes ning 4x400 meetri segateatejooksus, Rasmus Roosleht jätkab seitsmevõistlust. ETV2 otseülekanne algab kell 11, kommenteerivad Helar Osila ja Juhan Kilumets. ERR-i spordiportaal vahendab toimuvat ka otseblogis.

Rasmus Roosleht alustas Toruni MM-i seitsmevõistlust kahvatult, kui sai 60 meetri jooksus kirja aja 7,17 ning kaugushüppes 7.10. Kahe ala järel oli ta viimasel kohal ja kaotas oma isikliku rekordi graafikule enam kui saja punktiga, ent teenis siis kuulitõukes 16.44-ga alavõidu ja tegi ka tugeva kõrgushüppe (1.99). Avapäeva järel on Roosleht 3333 punktiga seitsmes, on graafikuga võrreldes 91 punktiga miinuses ning liigub seega 5970 punkti kursil.

Avapäeva järel jätkavad kullakursil Simon Ehammer ja Kyle Garland. Šveitslane on kogunud 3698 punkti (6,69 - 8.15 - 14.87 - 2.02) ja ameeriklane (6,93 - 7.58 - 16.21 - 2.14) 3660 punkti ehk kulla hind on vähemalt 6500 punkti.

Hommikuses programmis selguvad maailmameistrid meeste kõrgushüppes, kus tiitlit kaitseb Woo Sang-hyeok. Võistlus tõotab tulla põnev, sest tšehh Jan Štefela on tänavu ületanud 2.32, aga lausa kuus meest kõrguse 2.30. Teises hommikuses finaalis jagavad medaleid 4x400 m teatejooksu koondised, kus peamisteks medalisoosikuteks on USA, Holland ja võõrustajariik Poola.

Laupäevase võistluspäeva ajakava:

11.05 Seitsmevõistluse 60 m tõkkejooks

11.20 Meeste 60 m tõkkejooksu eelringid

12.05 Naiste 60 m jooksu eelringid

12.10 Seitsmevõistluse teivashüpe

13.00 4x400 m segateatejooksu finaal

13.15 Meeste kõrgushüppe finaal

13.22 Naiste 800 m jooksu poolfinaalid

13.08 Meeste 800 m jooksu poolfinaalid

19.25 Meeste teivashüppe finaal

19.34 Meeste 400 m jooksu finaal

19.52 Seitsmevõistluse 1000 m jooks

20.04 Naiste 3000 m jooksu finaal

20.22 Meeste 3000 m jooksu finaal

20.38 Naiste kolmikhüppe finaal

20.48 Meeste 60 m tõkkejooksu poolfinaalid

21.14 Naiste 60 m jooksu poolfinaalid

21.40 Naiste 400 m jooksu finaal

22.02 Meeste 60 m tõkkejooksu finaal

22.20 Naiste 60 m jooksu finaal

Seitsmevõistluse Isiklike rekordite seeriad:

Kyle Garland 6639 [6,87 (929) - 7.96 (1979) - 16.45 (2858) - 2.12 (3773) - 7,74 (4821) - 5.16 (5781) - 2.41,36 (6639)]

Simon Ehammer 6506 [6,81 (951) - 8.20 (2063) - 15.15 (2862) - 1.98 (3647) - 7,68 (4711) - 5.10 (5652) - 2.41,76 (6506)]

Jente Hauttekeete 6259 [6,93 (907) - 7.30 (1793) - 14.77 (2581) - 2.07 (3449) - 7,95 (4443) - 5.10 (5384) - 2.39,82 (6259)]

Heath Baldwin 6245 [6,98 (889) - 7.68 (1869) - 14.77 (2645) - 2.09 (3532) - 7,91 (4537) - 4.75 (5371) - 2.39,94 (6245)]

Makenson Gletty 6230 [6,91 (915) - 7.33 (1808) - 16.08 (2664) - 1.98 (3449) - 7,86 (4466) - 5.01 (5379) - 2.42,02 (6230)]

Vilem Strasky 6162 [6,83 (944) - 7.26 (1820) - 14.44 (2575) - 1.95 (3333) - 7,90 (4340) - 4.90 (5220) - 2.33,95 (6162)]

Dario Dester 6121 [6,91 (915) - 7.48 (1845) - 14.86 (2621) - 1.98 (3411) - 7,96 (4403) - 4.70 (5222) - 2.37,69 (6121)]

Rasmus Roosleht 6062 [6,98 (889) - 7.27 (1767) - 16.33 (2639) - 1.98 (3424) - 8,12 (4376) - 4.90 (5256) - 2.46,14 (6062)]

Ondrej Kopecky 6059 [7,09 (851) - 7.44 (1771) - 14.80 (2548) - 1.97 (3324) - 8,04 (4296) - 5.00 (5206) - 2.41,85 (6059)]

Manuel Eitel 6047 [6,81 (951) - 7.19 (1810) - 15.27 (2616) - 2.01 (3429) - 8,15 (4373) - 4.80 (5222) - 2.44,45 (6047)]