TÄNA OTSE | Duplantis ja Ehammer jahivad MM-il maailmarekordit

Kergejõustik
Poolas Torunis jätkuvatel sisekergejõustiku maailmameistrivõistlustel jagatakse laupäeva õhtuses programmis välja lausa üheksa medalikomplekti, teiste seas selguvad võitjad seitsmevõistluses, meeste teivashüppes ning naiste 60 meetri jooksus. ETV2 otseülekanne algab kell 19.20, kommenteerivad Helar Osila ja Juhan Kilumets. ERR-i spordiportaal vahendab toimuvat ka otseblogis.

Toruni MM-i seitsmevõistlust kahvatult alustanud Rasmus Roosleht kordas teise päeva alguses nii 60 meetri tõkkejooksus (8,12) kui teivashüppes (4.90) oma isiklikku rekordit ning püsib 1000 meetri jooksu eel kindlalt seitsmenda koha kursil.

Esikümne meestest avapäeva järel ainsana oma rekordigraafikuga võrreldes plussis olnud Simon Ehammer on kokku panemas suurepärast võistlust, kui viis 60 m tõkkejooksus oma isikliku rekordi lausa 7,52 peale. Võrdluseks: laupäeva hommikul toimunud tõkkejooksu eeljooksudes olid sellest ajast kiiremad vaid viis meest.

Teivashüppes ületas Ehammer võimsa 5.30, mis tähendab, et ta liigub 1000 meetri jooksu eel 6660 ja võimaliku uue maailmarekordi kursil. Teivashüppega tõusis hõbedale esmakordselt viis meetrit ületanud Heath Baldwin ning 4.70-ga piirdunud Kyle Garland peab leppima pronksiga.

Laupäevased esimesed medalid jagati 4x400 meetri segateatejooksus, kus võitjaks krooniti Belgia koosseisus Jonathan Sacoor, Ilana Hanssens, Julien Watrin ja Helena Ponette (3.15,60). Ajaga 3.16,96 teenis võib-olla üllatusliku hõbeda Hispaania (Markel Fernandez, Paula Sevilla, David Garcia, Blanca Hervas).

Kolmandana ületas finišijoone Jamaica, aga nende teise vahetuse jooksja muutis vahetuse eel vahetusalas oma positsiooni ning koondis diskvalifitseeriti. Pronks läks lõpuks Poolale. Soosikute Hollandi ja USA jooks läks kukkumise tõttu untsu.

Hommikuses programmis selgusid maailmameistrid veel meeste kõrgushüppes, kus tiitlit kaitsnud Woo Sang-hyeok ületas koos Jamaica kõrgushüppaja Raymond Richardsiga 2.26 ja jäi jagama pronksmedalit. Veatu võistlus ja 2.30 alistamine tõi kulla ukrainlasele Oleh Doroštšukile, kolmandal katsel selle kõrguse ületamine andis hõbeda Erick Portillole, üllatusmehele Mehhikost.

Laupäevase võistluspäeva ajakava:

11.05 Seitsmevõistluse 60 m tõkkejooks
11.20 Meeste 60 m tõkkejooksu eelringid
12.05 Naiste 60 m jooksu eelringid
12.10 Seitsmevõistluse teivashüpe
13.00 4x400 m segateatejooksu finaal
13.15 Meeste kõrgushüppe finaal
13.22 Naiste 800 m jooksu poolfinaalid
13.08 Meeste 800 m jooksu poolfinaalid

19.25 Meeste teivashüppe finaal
19.34 Meeste 400 m jooksu finaal
19.52 Seitsmevõistluse 1000 m jooks
20.04 Naiste 3000 m jooksu finaal
20.22 Meeste 3000 m jooksu finaal
20.38 Naiste kolmikhüppe finaal
20.48 Meeste 60 m tõkkejooksu poolfinaalid
21.14 Naiste 60 m jooksu poolfinaalid
21.40 Naiste 400 m jooksu finaal
22.02 Meeste 60 m tõkkejooksu finaal
22.20 Naiste 60 m jooksu finaal

Seitsmevõistluse Isiklike rekordite seeriad:

Kyle Garland 6639 [6,87 (929) - 7.96 (1979) - 16.45 (2858) - 2.12 (3773) - 7,74 (4821) - 5.16 (5781) - 2.41,36 (6639)]
Simon Ehammer 6506 [6,81 (951) - 8.20 (2063) - 15.15 (2862) - 1.98 (3647) - 7,68 (4711) - 5.10 (5652) - 2.41,76 (6506)]
Jente Hauttekeete 6259 [6,93 (907) - 7.30 (1793) - 14.77 (2581) - 2.07 (3449) - 7,95 (4443) - 5.10 (5384) - 2.39,82 (6259)]
Heath Baldwin 6245 [6,98 (889) - 7.68 (1869) - 14.77 (2645) - 2.09 (3532) - 7,91 (4537) - 4.75 (5371) - 2.39,94 (6245)]
Makenson Gletty 6230 [6,91 (915) - 7.33 (1808) - 16.08 (2664) - 1.98 (3449) - 7,86 (4466) - 5.01 (5379) - 2.42,02 (6230)]
Vilem Strasky 6162 [6,83 (944) - 7.26 (1820) - 14.44 (2575) - 1.95 (3333) - 7,90 (4340) - 4.90 (5220) - 2.33,95 (6162)]
Dario Dester 6121 [6,91 (915) - 7.48 (1845) - 14.86 (2621) - 1.98 (3411) - 7,96 (4403) - 4.70 (5222) - 2.37,69 (6121)]
Rasmus Roosleht 6062 [6,98 (889) - 7.27 (1767) - 16.33 (2639) - 1.98 (3424) - 8,12 (4376) - 4.90 (5256) - 2.46,14 (6062)]
Ondrej Kopecky 6059 [7,09 (851) - 7.44 (1771) - 14.80 (2548) - 1.97 (3324) - 8,04 (4296) - 5.00 (5206) - 2.41,85 (6059)]
Manuel Eitel 6047 [6,81 (951) - 7.19 (1810) - 15.27 (2616) - 2.01 (3429) - 8,15 (4373) - 4.80 (5222) - 2.44,45 (6047)]

Toimetaja: Anders Nõmm

