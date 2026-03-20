Hollas ja Remmelg piirdusid hooaja avaetapil alagrupitruniiriga

Heleene Hollas ja Liisa Remmelg Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Rannavolleduo Heleene Hollas ja Liisa Remmelg avasid MK-sarja hooaja Mehhikos Tlaxcalas toimuval Challenge taseme turniiril.

Eesti parim rannavolleduo alustas etappi otse põhiturniirilt, ent alagrupist kaugemale seekord ei jõutud, vahendab Volley.ee.

Eestlannad kuulusid E-alagruppi ja esimeses mängus mindi vastamisi Austraalia duoga Jasmine Fleming – Elizabeth Alchin. Mängu võitsid vastased tulemusega 2:0 (21:18, 21:16).

Teises kohtumises mängiti USA duoga Kamila Tan – Katherine Reilly alagrupist edasipääsu nimel ja see mäng läks kolmegeimiliseks ning kahjuks jäid eestlannad alla 1:2 (17:21, 21:13, 9:15). See tähendas Eesti paari jaoks ka turniiri lõppu.

Järgmisena mängivad Hollas – Remmelg samuti Mehhikos, kui 25.-29. märtsil tehakse kaasa Challenge taseme etapil Nayartis.

Toimetaja: Siim Boikov

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo