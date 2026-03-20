Hollas ja Remmelg piirdusid hooaja avaetapil alagrupitruniiriga

Eesti parim rannavolleduo alustas etappi otse põhiturniirilt, ent alagrupist kaugemale seekord ei jõutud, vahendab Volley.ee.

Eestlannad kuulusid E-alagruppi ja esimeses mängus mindi vastamisi Austraalia duoga Jasmine Fleming – Elizabeth Alchin. Mängu võitsid vastased tulemusega 2:0 (21:18, 21:16).

Teises kohtumises mängiti USA duoga Kamila Tan – Katherine Reilly alagrupist edasipääsu nimel ja see mäng läks kolmegeimiliseks ning kahjuks jäid eestlannad alla 1:2 (17:21, 21:13, 9:15). See tähendas Eesti paari jaoks ka turniiri lõppu.

Järgmisena mängivad Hollas – Remmelg samuti Mehhikos, kui 25.-29. märtsil tehakse kaasa Challenge taseme etapil Nayartis.