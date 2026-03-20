Mailis Pokk asub tööle Tartu Ülikooli meeskonna mänedžerina

14 aastat profikorvpalli mänginud Poki sõnul tuli otsus tänavuse hooaja järel karjäärile joon alla tõmmata kaalutletult. "Võtsin selle otsuse oma peas vastu juba paar kuud tagasi, kui Tartu meeskonna mänedžeriks kandideerisin. Kui ma toona valituks ei osutunud, siis mõtlesin, et teen ühe profihooaja veel ja hoidsin silmad lahti. Täna oli seda otsust selles mõttes juba lihtne teha," ütles ta klubi pressiteate vahendusel.

33-aastane Pokk lisab, et tal on hea meel jätkata valdkonnas, mida ta läbi ja lõhki tunneb. "Ma usun, et olles ise profikorvpallur olnud, siis ma laias laastus tean, mida ühelt mänedžerilt oodatakse. Samuti olen tänu Eesti Korvpalliliidule läbinud erinevaid FIBA koolitusi, mis on mind tööturule sisenemiseks ette valmistanud. Võib öelda, et tegemist on tõepoolest mu unistuste tööga. Loodan võimalikult kiiresti kohaneda ja teha kvaliteetset tööd."

Oma karjääri jooksul lisaks kodumaistele võistkondadele Prantsusmaa, Saksamaa ja Poola kõrgliiga klubisid esindanud Pokk jääb oma pika karjääriga igati rahule. "Minu eesmärk oli lõpetada kõrgel tasemel ja seda ma ka tegin. Olles tulnud kahel korral Saksamaa meistriks, kolmel korral karikavõitjaks ja Prantsusmaal jõudnud poolfinaali, siis olen oma saavutuste üle uhke. Kripeldama midagi ei jää."

Tänavusel hooajal Poola kõrgliigas Artego Bydgoszczi naiskonnas pallinud Pokk liitus hooaja otsustavateks mängudeks Eesti naiste meistriliigas palliva Tartu Ülikool/CHK naiskonnaga. "Kokkuleppe Tartu naiskonda play-off'ides aidata sõlmisin juba varasemalt, aga tänase seisuga on minu prioriteet ikkagi töö esindusmeeskonna mänedžerina."

Mis saab aga Poki rahvuskoondise karjäärist? "Tahaksin selle Euroopa meistrivõistluste valiksarja lõpuni mängida. Arvestades, et kaks mängijat äsja lõpetasid koondisekarjääri, siis ma tahaksin naiskonda veel aidata. Seega kindlat lõpetamise kuupäeva veel paika ei paneks."

Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi juhatuse esimees Gert Prants tervitab Pokki uues ametis. "Mul on väga hea meel Mailise liitumise üle. Läbi erinevate projektide on Mailis tõestanud ennast kui võimeka spetsialisti ning suurepärase inimesena. Pikalt Euroopas profikorvpalli mänginud sportlase ning Eesti naiste korvpallikoondise kaptenina teab ta täpselt, kuidas korvpallivõistkond toimima peaks. Tore, et Tartust sirgunud tippsportlane on otsustanud taas kodulinna korvpalli panustada. Soovin talle edu ja jõudu!"

Eesti naiste rahvuskoondisesse kuulub Pokk aastast 2011 ja alates 2017. aastast on ta rahvusnaiskonna kapten.