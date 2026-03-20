X!

Leedu endine laskesuusataja suri 27 aasta vanuselt

Leinaküünal Autor/allikas: CHIRAG K/Unsplash
Leedut taliolümpiamängudel esindanud laskesuusataja Linas Banys suri 27 aasta vanuselt.

Leedu rahvusringhäälingule LRT-le kinnitas Banyse lahkumist tema vend Vladas ning vastava avalduse tegi ühismeedias ka Leedu laskesuusaföderatsioon.

"Olen šokeeritud! Minu mälestuses jääb Linas alati siiraks ja heasüdamlikuks inimeseks. Kui ta koondises oli, siis ta alati pingutas ja soovis olla parimatega võrdne. Ta oli tõeline võitleja kuni viimase hingetõmbeni," ütles Karolis Dombrovskis, kes kuulub praegu Leedu koondisesse.

Banys esindas Leedut 2022. aasta Pekingi taliolümpiamängudel, kolmedel maailmameistrivõistlustel ning osales MK-sarjas 49 etapil. Ta tegi sportlaskarjääriga lõpparve 2024. aastal.

Aprilli alguses oleks Banys tähistanud 28. sünnipäeva. Tema ärasaatmine toimub laupäeval sünnilinnas Anykščiais.

