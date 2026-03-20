X!

Euroopa liigas ja Konverentsiliigas selgusid veerandfinalistid

Jalgpalli Euroopa liiga: Olympique Lyonnais - Celta Vigo. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Euroopa jalgpalli tugevuselt teises ja kolmandas klubisarjas selgusid neljapäeval meeskonnad, kes jätkavad kaheksa parema seas.

Euroopa liiga põhiturniiril esikohal lõpetanud Lyon (Prantsusmaa) tegi kaheksandikfinaali avamängus 1:1 viigi Celta Vigoga (Hispaania), aga kaotas korduskohtumise Javier Rueda väravast 0:1. Seejuures lõpetas Lyon kohtumise üheksakesi, sest juba 19. minutil näidati punast kaarti kaitsjale Moussa Niakhatele ja 90+6. minutil teenis teise kollase Nicolas Tagliafico.

Celta Vigo läheb järgmises ringis kokku sakslaste Freiburgiga, kes sai koondtulemusega 5:2 jagu belglast Genkist. Itaalia klubide ülipõnevas duellis vajas Bologna korduskohtumises lisaaega, et seljatada 5:4 koondtulemusega Roma. 4:3 lõppenud kordusmängus lõi Bologna otsustava värava lisaaja 111. minutil Nicolo Cambiaghi.

Bolognat ootab ees külaskäik Inglismaale, sest nende järgmine vastane Aston Villa seljatas 1:0 ja 2:0 võitudega prantslaste Lille'i. Ka Villa liigakaaslane Nottingham Forest pääses kaheksa parema hulka, kui oli korduskohtumises penaltiseeria abil üle taanlaste Midtjyllandist ja tagas edasipääsu numbritega 3:2. Veerandfinaalis seisab ees vastasseis Portoga, kes teenis 2:1 ja 2:0 võidud Stuttgardi (Saksamaa) üle.

Teine Portugali klubi Braga pööras avamängu 0:2 kaotuse ungarlaste Ferencvarosi vastu kordusmänguga 4:2 võiduks. Veerandfinaalis tuleb mõõtu võtta hispaanlaste Real Betisega, kes kaotas avamängu Panathinaikosele (Kreeka) 0:1, kuid jäi kordusmängus peale 4:0. Kõik veerandfinaalid peetakse 9. ja 16. aprillil.

Aste madalamal Konverentsiliigas jõudis veerandfinaali kaheksa erineva riigi klubid. Strasbourg (Prantsusmaa) kohtub Mainziga (Saksamaa), Ateena AEK (Kreeka) läheb kokku Rayo Vallecanoga (Hispaania), kahekordne finalist Fiorentina (Itaalia) madistab Crystal Palace'iga (Inglismaa) ning Alkmaari AZ-i (Holland) vastaseks on Donetski Šahtar (Ukraina). Ka Konverentsiliigas mängitakse veerandfinaalid 9. ja 16. aprillil. 

Konverentsiliiga kaheksandikfinaalide tulemused:

Poznani Lech - Donetski Šahtar 2:1 (koondtulemus 3:4)
AZ - Praha Sparta 4:0 (6:1)
Crystal Palace - Larnaca AEK 2:1 (2:1)
Fiorentina - Czestochowa Rakow 2:1 (4:2)
Samsunspor - Rayo Vallecano 1:0 (2:3)
Celje - AEK 2:0 (2:4)
Olomouc Sigma - Mainz 0:2 (0:2)
Rijeka - Strasbourg 1:1 (2:3)

Toimetaja: Henrik Laever

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo