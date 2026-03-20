TÄNA OTSE | Laskesuusatamise MK-etapp Norras jätkub meeste sprindiga

Laskesuusatamine
Laskesuusatamine

Laskesuusatamise MK-sarja hooaja viimasel etapil Oslos Holmenkollenis on täna kavas meeste 10 km sprint. Võistlust kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Margus Ader.

Stardinimekirjas on kokku 111 meest ja nende seas ka neli eestlast, aga Rene Zahkna asemel pääseb võistlustulle Jaroslav Neverov (stardinumber 87). Lisaks stardivad Kristo Siimer (5), Mark-Markos Kehva (47) ja Jakob Kulbin (81).

Hooaja viimase sprindisõidu eel hoiab selle ala punktiarvestuses esikohta rootslane Sebastian Samuelsson (315 punkti), kelle suurimateks konkurentideks on MK-sarja üldliider prantslane Eric Perrot (270) ja norralane Sturla Holm Lägreid (266).

Itaallane Tommaso Giacomel on ainsana suutnud sel hooajal võita kaks sprindisõitu, aga tema hooaeg on praeguseks lõppenud. Üks võit on kirjas Johan-Olav Botnil, Vetle Sjaastad Christiansenil, Samuelssonil ja Lägreidil. Milano Cortina taliolümpial võitis sel alal kuldmedali prantslane Quentin Fillon Maillet.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

laskesuusauudised

10:47

TÄNA OTSE | Laskesuusatamise MK-etapp Norras jätkub meeste sprindiga

19.03

Hanna Öberg võitis viimase naiste sprindi Uuendatud

19.03

Teinegi Austria laskesuusatipp lõpetab karjääri

19.03

Eesti Olümpiakomitee premeerib Jakob Kulbinit ja tema treenereid

19.03

Maailmameister Hauser tõmbab Oslos karjäärile joone alla

19.03

Fännid hääletasid Otepää etapi parimaks USA segateatevõistkonna

15.03

Nigol: Otepää MK-etapi tulevik on helge

15.03

Ermits: Eestit on hoitud kui väikevenda ja Eesti rahvas hoiab teisi vastu

15.03

Šveits ja USA pääsesid pjedestaalile, Eesti lõpetas koduse etapi 11. kohaga

15.03

Norralt suurepärane esitus, Eesti 14. ja Prantsusmaale disklahv

14.03

Külm: ei olnud küll pjedestaalisõit, aga olen rahul

14.03

Naiste jälitussõitu valitses Vittozzi, Külm sai 18. koha

14.03

Algas piletimüük laskesuusatamise maailmameistrivõistlustele Otepääl

14.03

Siimer langes kolmandas tiirus suurest mängust, Lägreid võitis ka jälituse

13.03

Susan Külm sõitis esimest korda karjääri jooksul kümne hulka

sport.err.ee uudised

12:31

Henry Sildaru jäi Big Airi finaalist välja

12:11

VIDEO | Ronnie O'Sullivan tegi ennenägematu 153-punktilise seeria

11:29

Euroopa liigas ja Konverentsiliigas selgusid veerandfinalistid

11:24

VAATA OTSE & BLOGI | Roosleht alustas MM-i kehva ajaga, Ehammerilt rekord Uuendatud

10:47

TÄNA OTSE | Laskesuusatamise MK-etapp Norras jätkub meeste sprindiga

10:13

Hiilgav Doncic ladus Heatile 60 punkti

09:41

Kaasmaalane lõpetas Swiateki 73-mängulise seeria

09:05

Shein tegi kahele väravale eeltöö, aga Fredrikstadi karikahooaeg lõppes

08:29

Veesaar ja North Carolina langesid Märtsihullusel konkurentsist

08:01

Eneli Jefimova tuli esimest korda NCAA meistriks

19.03

Hollas – Remmelg alustavad hooaega Mehhikos

19.03

Ajakiri Tennis lõpetab paberil ilmumise

19.03

Käsipallikoondis sai tähtsa mängu eel olulise õppetunni

19.03

ETV spordisaade, 19. märts

19.03

Kaldvee kodusest konkurentsist: olümpia motiveeris kõiki trenni tegema

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo