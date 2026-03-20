TÄNA OTSE | Laskesuusatamise MK-etapp Norras jätkub meeste sprindiga

Laskesuusatamise MK-sarja hooaja viimasel etapil Oslos Holmenkollenis on täna kavas meeste 10 km sprint. Võistlust kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Margus Ader.

Stardinimekirjas on kokku 111 meest ja nende seas ka neli eestlast, aga Rene Zahkna asemel pääseb võistlustulle Jaroslav Neverov (stardinumber 87). Lisaks stardivad Kristo Siimer (5), Mark-Markos Kehva (47) ja Jakob Kulbin (81).

Hooaja viimase sprindisõidu eel hoiab selle ala punktiarvestuses esikohta rootslane Sebastian Samuelsson (315 punkti), kelle suurimateks konkurentideks on MK-sarja üldliider prantslane Eric Perrot (270) ja norralane Sturla Holm Lägreid (266).

Itaallane Tommaso Giacomel on ainsana suutnud sel hooajal võita kaks sprindisõitu, aga tema hooaeg on praeguseks lõppenud. Üks võit on kirjas Johan-Olav Botnil, Vetle Sjaastad Christiansenil, Samuelssonil ja Lägreidil. Milano Cortina taliolümpial võitis sel alal kuldmedali prantslane Quentin Fillon Maillet.