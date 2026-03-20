Hiilgav Doncic ladus Heatile 60 punkti

Oma hooaja pikimat võiduseeriat nautiv Lakers alistas läinud ööl võõrsil Miami Heati 134:126 (29:42, 30:23, 38:23, 37:38). Päev varem Houston Rocketsit 40 punktiga kostitanud Doncic ladus Heati korvi 60 punkti, tabades viskeid väljakult lausa 60-protsendilise täpsusega (kahesed 9/13, kolmesed 9/17; vabavisked 15/19). Lisaks võttis sloveen seitse lauapalli ja sooritas kaitses viis vaheltlõiget.

Doncici esitus oli nii vägev, et isegi Heati toetajad skandeerisid mängu lõpus sloveenile "MVP! MVP!". "Iga mängija tahab seda kuulda. Mul tuli kananahk ihule, nii et oli tõesti eriline hetk," ütles Doncic mängu järel. "Doncic pakkus uskumatu näite, kuidas täpselt visata ja vastaselt vigu välja meelitada. Me ei suutnud piisava innukusega temalt palli käest ära võtta. Me ei avaldanud talle piisavalt survet, et teda kasvõi natukenegi segada," tõdes Heati juhendaja Erik Spoelstra.

Igiliikur LeBron James tegi kolmikduubli 19 punkti, 15 lauapalli ja 10 korvisööduga, kusjuures oma esimese möödaviske sooritas ta alles viimasel veerandajal. James mängis oma karjääri 1611 põhiturniiri kohtumises ja tõusis selles arvestuses rekordit jagama üheksakordse NBA meistri Robert Parishiga.

Bam Adebayo kogus Heati parimana 28 punkti ja hankis 10 lauapalli, Tyler Herro lisas omalt poolt 21 silma.

Lakers (45-25) hoiab läänekonverentsis Oklahoma City Thunderi (55-15) ja San Antonio Spursi (52-18) järel kolmandat kohta. Heat (38-32) on idas kaheksas.

Teised tulemused:

Sacramento Kings - Philadelphia 76ers 118:139

Utah Jazz - Milwaukee Bucks 128:96

Chicago Bulls - Cleveland Cavaliers 110:115

New Orleans Pelicans - Los Angeles Clippers 105:99

San Antonio Spurs - Phoenix Suns 101:100

Charlotte Hornets - Orlando Magic 130:111

Washington Wizards - Detroit Pistons 95:117