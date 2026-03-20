Eneli Jefimova tuli esimest korda NCAA meistriks

Eneli Jefimova. Autor/allikas: Erakogu.
Atlantas toimuvatel ujumise NCAA meistrivõistlustel võitis Eneli Jefimova 100 jardi rinnuliujumise võimsa isikliku rekordiga 56,30.

Hommikuses eelujumises näitas NC State'i ülikooli esindav Jefimova kolmandat aega (57,41). Teda edestasid McKenzie Siroky Tennessee ülikoolist (56,93) ja Anita Bottazzo Florida ülikoolist (57,34).

Õhtuses finaalis Jefimovale vastast ei leidunud. Esimese 50 jardi pöördes oli eestlanna kolmas, kuid distantsi teises pooles suutis endale omaselt tempot juurde panna ja edestas finišis konkurente lausa 0,7 sekundiga.

Veebruaris ACC meistrivõistlustel ujutud isiklikku tippmarki 56,77 parandas ta ligi poole sekundiga. Teist kohta jäid ajaga 57,00 jagama Siroky ja Bottazzo.

Jefimova tõusis ühtlasi 100 jardi rinnuliujumise kõigi aegade edetabelis kolmandale kohale. NCAA ajaloos on kiiremini ujunud vaid kahekordne olümpiavõitja ameeriklanna Lilly King, kelle nimel on 2019. aastast pärinev tippmark 55,73 ning Jasmine Nocentini, kes sai 2024. aastal kirja aja 56,09.

"Nii äge esimene kogemus! Ma pikalt jahtisin kooli rekordit ja ulme, et nii suur ajaparandus tuli ka. Jardid on minu jaoks veel veidi harjumatud, aga kogu see melu ja kaasaelamine aitasid mind väga palju. Tribüünil oli ka kaks Eesti lippu!," rõõmustas Jefimova.

Eneli Jefimova koos toetajatega. Autor/allikas: Erakogu.

Jefimova treener Stefani Wendelschaefer tõi välja, et kuigi ujumine ei olnud ideaalne, oli näha hoolealuse arengut. "Mõnes pöördes läks ta natuke liiga pikalt libisema, aga ta areneb metsiku kiirusega – eriti näeme seda veealustes osades ja tõmbe tugevuses. Oleme tõesti palju töötanud tema nõrkuste kallal ja see on hakanud vilja kandma. Loomulikult on meil veel palju tööd ees."

"Ta on 19-aastaselt juba üks NCAA ajaloo parimad sellel alal. Me liigume samm-sammult edasi ja eesmärgid on kõrged. Olen väga uhke nii tema tulemuste kui ka selle üle, milline inimene ta on – temaga on rõõm koos töötada. Suur aitäh Eestile toetuse eest, see tähendab meile väga palju," lisas Wendelschaefer.

Jefimovast sai ka alles teine NC State'i ujuja, kes suutnud NCAA meistrivõistlustel 100 jardi rinnuliujumise võita. Varem on sama saavutuseni jõudnud rootslanna Sophie Hansson, kes triumfeeris 2021. aastal ajaga 57,23. Rootslanna nimele kuulus ka eelmine kooli rekord 56,72.

Eestlaste senine parim tulemus NCAA meistrivõistlustel kuulus Martti Aljandile, kes sai 2011. aastal California ülikooli eest 200 jardi rinnuliujumises teise koha tulemusega 1.52,88.

Neljapäeval on Jefimoval NCAA meistrivõistlustel kavas 200 jardi rinnuliujumine.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

ujumisuudised

08:01

Eneli Jefimova tuli esimest korda NCAA meistriks

15.03

Heas hoos Maari Randväli uuendas taas Eesti rekordit

13.03

Maari Randväli võttis enda nimele 100 meetri seliliujumise Eesti rekordi

12.03

Eesti tippujujad alustavad hooaega rahvusvahelistel välisvõistlustel

12.03

Eesti lestaujujad teenisid MK-etapil 26 medalit

09.03

Eesti ujumiskoondis tuli Balti meistrivõistlustel teiseks

26.02

VAHVA VIDEO | Tribuntsov pani suusad alla ja Himma hüppas basseini

21.02

Rekordit parandanud Jefimova ujus NCAA kõigi aegade üheksanda tulemuse

15.02

Zirk Swim Cupi avapäeval langes 43 aasta vanune Eesti rekord

14.02

Zirk korraldab Tartus omanimelist võistlust

06.02

Zirk omanimelise võistluse eel: pealtvaatajad saavad unikaalse kogemuse

02.02

Jefimova lõpetas NCAA põhihooaja võiduga, Antoniak püstitas rekordi

30.01

Ujumisliidu president: Eestil on vaja professionaalset sportujumiskeskust

24.01

Jefimova ja NC State said valitsevalt NCAA meistrilt selgelt lüüa

19.01

Jefimova jätkas NCAA hooaega kindlate võitudega

19.01

Üllatusi ei sündinud, aasta ujujateks valiti Jefimova ja Tribuntsov

12.01

"Spordipühapäev": kuidas edeneb olümpiaujula projekt?

02.01

Spordihing Tõnu Meijel: perekond annab jõudu hommikul üles tõusta

29.12

Petrõkina kiitis Jefimovat: sa inspireerid, loodan revanšile

29.12

Tribuntsov tähelepanu ei naudi: põgenesin suhteliselt ruttu maale

sport.err.ee uudised

08:29

Veesaar ja North Carolina langesid Märtsihullusel konkurentsist

08:01

Eneli Jefimova tuli esimest korda NCAA meistriks

07:50

TÄNA OTSE & BLOGI | Roosleht alustab sisekergejõustiku MM-i

19.03

Hollas – Remmelg alustavad hooaega Mehhikos

19.03

Ajakiri Tennis lõpetab paberil ilmumise

19.03

Käsipallikoondis sai tähtsa mängu eel olulise õppetunni

19.03

ETV spordisaade, 19. märts

19.03

Kaldvee kodusest konkurentsist: olümpia motiveeris kõiki trenni tegema

19.03

Verinoor prantslane teenis Masters-taseme turniiril esimese võidu

19.03

Pärnu VK jättis avamängus Võru Barruse nullile

19.03

Põhja-Korea jalgpallurid lähevad pika pausi järel MM-ile

19.03

Vigastus jätab Reali esikinda pealtvaatajaks

19.03

Seeman langes dramaatilise mänguga konkurentsist välja

19.03

Hanna Öberg võitis viimase naiste sprindi Uuendatud

19.03

Akadeemilise spordiliidu president: rahanumbrist veel suurem on häbi

19.03

Teinegi Austria laskesuusatipp lõpetab karjääri

19.03

Stars alistas tippude lahingus Avalanche'i, Crosby naasis jääle

19.03

Eesti käsipallikoondis alistas Suurbritannia ka teist korda

19.03

Akadeemiline spordiliit kahtlustab endist töötajat 70 000 euro omastamises Uuendatud

19.03

Henry Sildaru pääses MK-etapil pjedestaalile

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo