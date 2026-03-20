Eneli Jefimova tuli esimest korda NCAA meistriks

Hommikuses eelujumises näitas NC State'i ülikooli esindav Jefimova kolmandat aega (57,41). Teda edestasid McKenzie Siroky Tennessee ülikoolist (56,93) ja Anita Bottazzo Florida ülikoolist (57,34).

Õhtuses finaalis Jefimovale vastast ei leidunud. Esimese 50 jardi pöördes oli eestlanna kolmas, kuid distantsi teises pooles suutis endale omaselt tempot juurde panna ja edestas finišis konkurente lausa 0,7 sekundiga.

Veebruaris ACC meistrivõistlustel ujutud isiklikku tippmarki 56,77 parandas ta ligi poole sekundiga. Teist kohta jäid ajaga 57,00 jagama Siroky ja Bottazzo.

Jefimova tõusis ühtlasi 100 jardi rinnuliujumise kõigi aegade edetabelis kolmandale kohale. NCAA ajaloos on kiiremini ujunud vaid kahekordne olümpiavõitja ameeriklanna Lilly King, kelle nimel on 2019. aastast pärinev tippmark 55,73 ning Jasmine Nocentini, kes sai 2024. aastal kirja aja 56,09.

"Nii äge esimene kogemus! Ma pikalt jahtisin kooli rekordit ja ulme, et nii suur ajaparandus tuli ka. Jardid on minu jaoks veel veidi harjumatud, aga kogu see melu ja kaasaelamine aitasid mind väga palju. Tribüünil oli ka kaks Eesti lippu!," rõõmustas Jefimova.

Eneli Jefimova koos toetajatega. Autor/allikas: Erakogu.

Jefimova treener Stefani Wendelschaefer tõi välja, et kuigi ujumine ei olnud ideaalne, oli näha hoolealuse arengut. "Mõnes pöördes läks ta natuke liiga pikalt libisema, aga ta areneb metsiku kiirusega – eriti näeme seda veealustes osades ja tõmbe tugevuses. Oleme tõesti palju töötanud tema nõrkuste kallal ja see on hakanud vilja kandma. Loomulikult on meil veel palju tööd ees."

"Ta on 19-aastaselt juba üks NCAA ajaloo parimad sellel alal. Me liigume samm-sammult edasi ja eesmärgid on kõrged. Olen väga uhke nii tema tulemuste kui ka selle üle, milline inimene ta on – temaga on rõõm koos töötada. Suur aitäh Eestile toetuse eest, see tähendab meile väga palju," lisas Wendelschaefer.

Jefimovast sai ka alles teine NC State'i ujuja, kes suutnud NCAA meistrivõistlustel 100 jardi rinnuliujumise võita. Varem on sama saavutuseni jõudnud rootslanna Sophie Hansson, kes triumfeeris 2021. aastal ajaga 57,23. Rootslanna nimele kuulus ka eelmine kooli rekord 56,72.

Eestlaste senine parim tulemus NCAA meistrivõistlustel kuulus Martti Aljandile, kes sai 2011. aastal California ülikooli eest 200 jardi rinnuliujumises teise koha tulemusega 1.52,88.

Neljapäeval on Jefimoval NCAA meistrivõistlustel kavas 200 jardi rinnuliujumine.