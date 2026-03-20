VAATA OTSE | Roosleht kerkis seitsmendaks, kes võidab meeste sprindi?

Poolas Torunis alanud sisekergejõustiku maailmameistrivõistlustel lõpetas Rasmus Roosleht seitsmevõistluse avapäeva seitsmendal kohal. Välja jagatakse kolm medalikomplekti, ETV2 otseülekanne esimese võistluspäeva õhtusest programmist algab kell 19.05, kommenteerivad Helar Osila ja Juhan Kilumets. ERR-i spordiportaal teeb võistlusest ka otseblogi.

Toruni MM-i seitsmevõistlus ei alanud Eesti spordisõprade jaoks just rõõmsates toonides: Rasmus Roosleht sai 60 meetri jooksus kirja aja 7,17 ning kaugushüppes tulemuse 7.10, oli kahe ala järel viimane ja kaotas oma isikliku rekordi graafikule enam kui saja punktiga.

Kuulitõukes alistas Roosleht aga kolm korda 16 meetri joone ning teenis 16.44-ga alavõidu, mis tõstis ta hoobilt 14 mehe konkurentsis kaheksandaks. Ka kõrgushüppes tegi eestlane väga hea soorituse, ületas kõrguse 1.99 ning teenis samuti rekordvõistlusega võrreldes plusspunkte. Avapäeva järel on Roosleht 3333 punktiga seitsmendal kohal, oma graafikule kaotab ta 91 punktiga ning liigub seega umbes 5970 silma kursil.

Kullasoosikud Simon Ehammer ja Kyle Garland on alustanud korralikult. Šveitslasel (6,69 - 8.15 - 14.87 - 2.02) on avapäeva järel 3698 punkti ning ta liigub oma isikliku rekordi (+51) ja 6560 punkti kursil, ameeriklane (6,93 - 7.58 - 16.21 - 2.14) võttis kõrgushüppes võimsa alavõidu ning püsib soosiku kannul. Tema liigub 6520 punkti graafikus.

Toruni MM-i avapäeva õhtuses programmis jagatakse välja kolm medalikomplekti. Naiste kuulitõukes juhtus üllatus, kui valitsev välimaailmameister ning tänavu ka 20.69 tõuganud hollandlanna Jessica Schilder jäi sootuks medalita.

Kahekordsest välimaailmameistrist Chase Jacksonist sai 20.14-ga esimest korda maailmameister ka sisetingimustes, stabiilne seeria andis kanadalannale Sarah Mittonile 19.78-ga hõbeda ja mõne sentimeetriga enda nimel olnud Rootsi rekordit parandanud Axelina Johansson teenis 19.75-ga pronksi.

Enne avapäeva:

Meeste seitsmevõistluses astuvad võistlustulle 14 sportlast, teiste seas ka Rasmus Roosleht. Eestil oli Torunisse seitsmevõistluseks kaks piletit, ent Johannes Erm ütles märtsi alguses, et jätab sisehooaja vahele. Tema asemel oleks saanud MM-ile sõita Risto Lillemets, kes vigastas aga veebruari alguses Tallinna rahvusvahelisel mitmevõistlusel kanda ning ei ole täielikult taastunud.

Eelmisel aastal osales Roosleht Hollandi sise-EM-il, kus kogus isikliku rekordi 6062 punkti ning saavutas seitsmenda koha. Oma tIppmargile jõudis ta Tallinna rahvusvahelisel mitmevõistlusel üsna lähedale, kui teenis 6045 punkti (7,04 - 7.18 - 16.10 - 2.02 - 8,14 - 4.86 - 2.44,28).

Suurimateks kullasoosikuteks on Torunis ilmselt Simon Ehammer ja Kyle Garland. Šveitslane on sel hooajal kogunud 6416 punkti, ent ameeriklase vormi kohal on küsimärgid: sel hooajal on kolm aastat tagasi 6639 punktini jõudnud Garland kirja saanud ainult kaks võistlustulemust, kaugushüppes 7.64 ja kuulitõukes 16.21.

Kui Garland ikkagi oma parimate päevade tasemel pole, võib suurde mängu kerkida tema koondisekaaslane Heath Baldwin, kes kogus kuu aega tagasi Indianapolises 6245 punkti. Üle 6200 punkti on tänavu seitsmevõistluses kokku pannud ka Belgia mitmevõistleja Jente Hauttekeete.

Avapäeva hommikuses programmis tuleb meeste 800 meetri neljandas eeljooksus Eesti aja järgi kell 14.42 rajale ka Uku Renek Kronbergs, kelle selle hooaja parim tulemus 1.48,10 on enam kui sekundiga kehvem kui ülejäänud 35 stardis oleval mehel.

Toruni MM-i avapäeva ajakava:

11.05 Seitsmevõistluse 60 m jooks

11.20 Meeste 60 m eeljooksud

11.53 Seitsmevõistluse kaugushüpe

12.08 Naiste 400 m eeljooksud

12.39 Naiste kõrgushüppe finaal

12.56 Meeste 400 m eeljooksud

13.38 Naiste 800 m eeljooksud

13.57 Seitsmevõistluse kuulitõuge

14.41 Meeste 800 m eeljooksud

19.10 Naiste kuulitõuke finaal

19.16 Seitsmevõistluse kõrgushüpe

19.22 Naiste 1500 m eeljooksud

19.54 Meeste 1500 m eeljooksud

20.35 Meeste kolmikhüppe finaal

20.42 Naiste 400 m jooksu poolfinaalid

21.16 Meeste 60 m jooksu poolfinaalid

21.44 Meeste 400 m jooksu poolfinaalid

22.22 Meeste 60 m jooksu finaal

Seitsmevõistluse Isiklike rekordite seeriad:

Kyle Garland 6639 [6,87 (929) - 7.96 (1979) - 16.45 (2858) - 2.12 (3773) - 7,74 (4821) - 5.16 (5781) - 2.41,36 (6639)]

Simon Ehammer 6506 [6,81 (951) - 8.20 (2063) - 15.15 (2862) - 1.98 (3647) - 7,68 (4711) - 5.10 (5652) - 2.41,76 (6506)]

Jente Hauttekeete 6259 [6,93 (907) - 7.30 (1793) - 14.77 (2581) - 2.07 (3449) - 7,95 (4443) - 5.10 (5384) - 2.39,82 (6259)]

Heath Baldwin 6245 [6,98 (889) - 7.68 (1869) - 14.77 (2645) - 2.09 (3532) - 7,91 (4537) - 4.75 (5371) - 2.39,94 (6245)]

Makenson Gletty 6230 [6,91 (915) - 7.33 (1808) - 16.08 (2664) - 1.98 (3449) - 7,86 (4466) - 5.01 (5379) - 2.42,02 (6230)]

Vilem Strasky 6162 [6,83 (944) - 7.26 (1820) - 14.44 (2575) - 1.95 (3333) - 7,90 (4340) - 4.90 (5220) - 2.33,95 (6162)]

Dario Dester 6121 [6,91 (915) - 7.48 (1845) - 14.86 (2621) - 1.98 (3411) - 7,96 (4403) - 4.70 (5222) - 2.37,69 (6121)]

Rasmus Roosleht 6062 [6,98 (889) - 7.27 (1767) - 16.33 (2639) - 1.98 (3424) - 8,12 (4376) - 4.90 (5256) - 2.46,14 (6062)]

Ondrej Kopecky 6059 [7,09 (851) - 7.44 (1771) - 14.80 (2548) - 1.97 (3324) - 8,04 (4296) - 5.00 (5206) - 2.41,85 (6059)]

Manuel Eitel 6047 [6,81 (951) - 7.19 (1810) - 15.27 (2616) - 2.01 (3429) - 8,15 (4373) - 4.80 (5222) - 2.44,45 (6047)]