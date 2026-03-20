X!

TÄNA OTSE & BLOGI | Roosleht alustab sisekergejõustiku MM-i

Kergejõustik
Sellel nädalavahetusel toimuvad Poolas Torunis sisekergejõustiku maailmameistrivõistlused. Avapäeval astuvad eestlastest võistlustulle mitmevõistleja Rasmus Roosleht ning jooksja Uku Renek Kronbergs. ETV otseülekanne esimese võistluspäeva hommikusest programmist algab kell 11, kommenteerivad Helar Osila ja Juhan Kilumets. ERR-i spordiportaal teeb võistlusest ka otseblogi.

Meeste seitsmevõistluses astuvad võistlustulle 16 sportlast, teiste seas ka Rasmus Roosleht. Eestil oli Torunisse seitsmevõistluseks kaks piletit, ent Johannes Erm ütles märtsi alguses, et jätab sisehooaja vahele. Tema asemel oleks saanud MM-ile sõita Risto Lillemets, kes vigastas aga veebruari alguses Tallinna rahvusvahelisel mitmevõistlusel kanda ning ei ole täielikult taastunud.

Eelmisel aastal osales Roosleht Hollandi sise-EM-il, kus kogus isikliku rekordi 6062 punkti ning saavutas seitsmenda koha. Oma tIppmargile jõudis ta Tallinna rahvusvahelisel mitmevõistlusel üsna lähedale, kui teenis 6045 punkti (7,04 - 7.18 - 16.10 - 2.02 - 8,14 - 4.86 - 2.44,28).

Suurimateks kullasoosikuteks on Torunis ilmselt Simon Ehammer ja Kyle Garland. Šveitslane on sel hooajal kogunud 6416 punkti, ent ameeriklase vormi kohal on küsimärgid: sel hooajal on kolm aastat tagasi 6639 punktini jõudnud Garland kirja saanud ainult kaks võistlustulemust, kaugushüppes 7.64 ja kuulitõukes 16.21.

Kui Garland ikkagi oma parimate päevade tasemel pole, võib suurde mängu kerkida tema koondisekaaslane Heath Baldwin, kes kogus kuu aega tagasi Indianapolises 6245 punkti. Üle 6200 punkti on tänavu seitsmevõistluses kokku pannud ka Belgia mitmevõistleja Jente Hauttekeete.

Avapäeva hommikuses programmis tuleb meeste 800 meetri neljandas eeljooksus Eesti aja järgi kell 14.42 rajale ka Uku Renek Kronbergs, kelle selle hooaja parim tulemus 1.48,10 on enam kui sekundiga kehvem kui ülejäänud 35 stardis oleval mehel.

Toruni MM-i avapäeva ajakava:

11.05 Seitsmevõistluse 60 m jooks
11.20 Meeste 60 m eeljooksud
11.53 Seitsmevõistluse kaugushüpe
12.08 Naiste 400 m eeljooksud
12.39 Naiste kõrgushüppe finaal
12.56 Meeste 400 m eeljooksud
13.38 Naiste 800 m eeljooksud
13.57 Seitsmevõistluse kuulitõuge
14.41 Meeste 800 m eeljooksud

19.10 Naiste kuulitõuke finaal
19.16 Seitsmevõistluse kõrgushüpe
19.22 Naiste 1500 m eeljooksud
19.54 Meeste 1500 m eeljooksud
20.35 Meeste kolmikhüppe finaal
20.42 Naiste 400 m jooksu poolfinaalid
21.16 Meeste 60 m jooksu poolfinaalid
21.44 Meeste 400 m jooksu poolfinaalid
22.22 Meeste 60 m jooksu finaal

