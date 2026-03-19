Seeman langes dramaatilise mänguga konkurentsist välja

Ozolinš/Seeman kaotasid veerandfinaalis Jeffrey Hsu (Taipei)/Evan Zhule (USA) 4:6, 7:5, 10:12. Kohtumist alustasid paremini vastased, kes juhtisid esimeses setis 5:1. Ozolinš/Seeman said ühe murde tagasi, aga seisul 4:5 vastaste servi enam ei murdnud. Teises setis jäi Eesti/Läti paar samuti murdega taha, aga jõudis lõpuks seisult 2:4 setivõiduni 7:5. Viimases geimis ei kasutanud Hsu/Zhu oma servil ära 40:0 edu, vahendab Tennisnet.ee.

Ozolinš/Seeman juhtisid otsustavas tie-break'is 7:2, kuid vastased enam oma servi ei loovutanud ja said kaks minimurret tagasi. Seisul 9:8 olid Ozolinš/Seeman veel ees (matšpall), aga servimise kord Hsu/Zhu käes. Vastased võtsid oma servipunktid ära ja tegid siis seisul 10:10 otsustava minimurde.