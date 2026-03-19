Teinegi Austria laskesuusatipp lõpetab karjääri

Austria laskesuusatamine jäi ööpäeva jooksul ilma kahest tipptegijast, kui lisaks Lisa Theresa Hauserile otsustas sportlaskarjääriga lõpparve teha ka Simon Eder.

"Otsustasin viimaste päevade jooksul, et nüüd on kõik," ütles 43-aastane Eder kodumaa väljaandele Kurier.

Ülitäpse laskmise poolest tuntud Eder tegi MK-sarjas esimesed sõidud juba 2002/03 hooajal. Ta teenis MK-sarjas kolm individuaalset etapivõitu ning jõudis pjedestaalile 15. korral. Kui lisada juurde teatesõidud, siis jääb tema arvele viis etapivõitu ja 26 pjedestaalikohta.

Koos Daniel Mesotitschi, Dominik Landertingeri ja Christoph Sumanniga võitis Eder nii 2010. aasta taliolümpial Vancouveris kui ka neli aastat hiljem Sotšis meeste teatesõidus hõbemedali. Maailmameistrivõistlustelt jäi tema saagiks kaks hõbedat ja kolm pronksi.

Eder teeb oma viimased stardid sel nädalalõpul Oslos, kus tõmmatakse MK-hooajale joon alla.