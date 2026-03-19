Stars alistas tippude lahingus Avalanche'i, Crosby naasis jääle

Avalanche asus avakolmandikul Cale Makari väravast juhtima, aga teise kolmandiku alguses viigistas seisu Jason Robertson. Kuna viimasel kolmandikul ega lisaajal väravaid ei sündinud, siis otsustati kohtumine karistusvisetega, kus viskas Starsi võiduvärava Wyatt Johnston.

Teist kohta hoidval Starsil on nüüd läänekonverentsis kirjas 96 punkti ning jääb Avalanche'ile kahe punktiga alla.

Milano Cortina taliolümpiamängudel vigastada saanud Sidney Crosby naasis jääle, kui tema koduklubi Pittsburgh Penguins kaotas võõrsil Carolina Hurricanesile 5:6 (0:1, 1:1, 4:3, 0:1). Crosby viskas Penguinsi avavärava ja tegi eeltöö Erik Karlssoni tabamusele, mis viigistas seisu 4:4-le. Lisaajal kerkis võiduväravaga Hurricanesi kangelaseks Sean Walker.

92 punkti kogunud Hurricanes jätkab idakonverentsis esikohal, edestades Buffalo Sabresit kahe punktiga.

Teised tulemused:

Anaheim Ducks - Philadelphia Flyers 2:3 (la.)

Calgary Flames - St. Louis Blues 2:1 (kv.)

Washington Capitals - Ottawa Senators 4:1

New York Rangers - New Jersey Devils 3:6