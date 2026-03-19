X!

Stars alistas tippude lahingus Avalanche'i, Crosby naasis jääle

Jäähoki
Wyatt Johnston.
Wyatt Johnston. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGN IMAGES via Reuters Connect
Jäähoki

Jäähokiliigas NHL lisas Dallas Stars põnevust läänekonverentsi tabeli tippu, alistades konverentsi liidri Colorado Avalanche'i karistusvisete järel 2:1.

Avalanche asus avakolmandikul Cale Makari väravast juhtima, aga teise kolmandiku alguses viigistas seisu Jason Robertson. Kuna viimasel kolmandikul ega lisaajal väravaid ei sündinud, siis otsustati kohtumine karistusvisetega, kus viskas Starsi võiduvärava Wyatt Johnston.

Teist kohta hoidval Starsil on nüüd läänekonverentsis kirjas 96 punkti ning jääb Avalanche'ile kahe punktiga alla.

Milano Cortina taliolümpiamängudel vigastada saanud Sidney Crosby naasis jääle, kui tema koduklubi Pittsburgh Penguins kaotas võõrsil Carolina Hurricanesile 5:6 (0:1, 1:1, 4:3, 0:1). Crosby viskas Penguinsi avavärava ja tegi eeltöö Erik Karlssoni tabamusele, mis viigistas seisu 4:4-le. Lisaajal kerkis võiduväravaga Hurricanesi kangelaseks Sean Walker.

92 punkti kogunud Hurricanes jätkab idakonverentsis esikohal, edestades Buffalo Sabresit kahe punktiga.

Teised tulemused:

Anaheim Ducks - Philadelphia Flyers 2:3 (la.)
Calgary Flames - St. Louis Blues 2:1 (kv.)
Washington Capitals - Ottawa Senators 4:1
New York Rangers - New Jersey Devils 3:6

Toimetaja: Henrik Laever

Stars alistas tippude lahingus Avalanche'i, Crosby naasis jääle

