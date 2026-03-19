HC Tabasalu võitis napilt SK Tapa/Tapa valla Spordikooli

Autor/allikas: Marie-Johanna Kippar/SK Tapa
Käsipalli naiste meistriliigas kohtusid omavahel SK Tapa/Tapa valla Spordikool ja HC Tabasalu, neist viimane sai napi 23:22 võidu.

Mängu esimest väravat tuli oodata peaaegu neli minutit ning ka järgmise kuue minuti jooksul tuli vaid mõni üksik värav. Alates mängu 11. minutist hakati palli rohkem väravasse viskama ning üsna kiiresti läks HC Tabasalu juhtima. Poolajale läksid HC Tabasalu naised kahepunktilises eduseisus ning teisel poolajal jätkasid nad eduseisu suurendamist.

Veel viis minutit enne lõpuvilet oli HC Tabasalu edu SK Tapa/Tapa valla Spordikooli ees kuueväravaline, kuid siis enam palli SK Tapa/Tapa valla Spordikooli väravasse ei saadud ning viimane suutis oma kaotusseisu vähendada, saavutades lõpuvile ajaks tabloole seisu 22:23 (9:11).

"Andsime ise käest ära, eksisime nii rünnakul kui kaitses lihtsates asjades. Jäime hätta HC Tabasalu väravavahiga ja ehmusime ära nende kaitseformaadist," võttis mängu SK Tapa/Tapa valla Spordikooli poolelt kokku naiskonna treener Endrik Jaanis. Treener tõi veel välja, et endiselt on SK Tapa/Tapa valla Spordikooli suureks probleemiks kaitsesse tagasi jooksmine.

SK Tapa/Tapa valla Spordikooli ja HC Tabasalu vahelises mängus olid väravaviskajad järgmised:

SK Tapa/Tapa valla Spordikool: Marjette Maie Müntser ja Karina Kuul 6; Mia-Marii Tedrekull 5; Jenni Horn 2; Simona Pung, Kadri Einmann ja Emily Lepp 1.

HC Tabasalu: Kertu Kopti 6; Gertu Jõhvikas 5; Janette Vihand 3; Elle-Liis Liivas, Simona Koppel ja Hannah Mänd 2; Elli Boberg, Emili Roosimets ja Kadri Liis Toots 1.

Tabeliseis peale 11 kohtumist:

1. Mistra 11 võitu, 22 punkti
2. Käsipalliklubi Mella 5 võitu, 10 punkti
3. SK Tapa/Tapa valla Spordikool 4 võitu, 8 punkti
4. HC Tabasalu 2 võitu, 4 punkti

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

käsipalliuudised

13:52

HC Tabasalu võitis napilt SK Tapa/Tapa valla Spordikooli

18.03

Eesti käsipallikoondis alustas tähtsat nädalat kindla võiduga

17.03

Saksamaal lepingut pikendanud Priskus: teeme koondises korrektuurid

16.03

Eesti käsipallikoondist ootab edasilükatud valikmäng

16.03

Musting: olen läinud seda teed, et räuskamist ja kriitikat ei pane isegi riietusruumis

12.03

Kehra säilitas kolmanda koha lootuse, Serviti ja Tapa võtsid võidupunktid

11.03

Eesti käsipallikoondis valmistub õnnetuse tõttu ära jäänud mänguks

05.03

Viljandi ja Serviti hankisid võidupunkte

04.03

Mistra kindustas meistriliigas teist kohta

01.03

Käsipallikohtunikud Kull ja Tint vilistasid jälle Meistrite liiga kohtumist

26.02

Mistra jätkab naiste meistriliigas võitmatuna

20.02

Mistra naiskond alustas Balti liigat võiduga

19.02

Serviti jätkas meistriliigas võidulainel

15.02

Serviti sai Balti liigas kaks olulist võitu

12.02

Liidrid Serviti ja Mistra ei vääratanud

multimeedia

sport.err.ee uudised

16:46

Akadeemiline spordiliit kahtlustab endist töötajat 70 000 euro omastamises Uuendatud

16:29

Henry Sildaru pääses MK-etapil pjedestaalile

15:50

Kubassova väravasööt tõi Ferncvarosile finaalipileti

15:20

Pärnpuu nimetas EM-valikturniirile sõitva U-17 koondise koosseisu

14:35

Verlin MM-i eel: konkurents on ausalt öeldes hullumeelne

13:52

HC Tabasalu võitis napilt SK Tapa/Tapa valla Spordikooli

13:18

TÄNA OTSE | Kes naistest võidab hooaja viimase sprindi?

12:40

Eesti Olümpiakomitee premeerib Jakob Kulbinit ja tema treenereid

12:12

VAATA | TV 10 Olümpiastarti 55. hooaja teine etapp peeti Tallinnas

11:45

Tartu rattamaraton on tänavusest graveli maailmasarja osavõistlus

11:13

Lionel Messi lõi karjääri 900. värava

10:46

Raieste klubi jõudis poolfinaali, Jõesaar langes konkurentsist

10:10

Maailmameister Hauser tõmbab Oslos karjäärile joone alla

09:43

Eesti crossfitter Andra Moistus võitis mainekal võistlusel hõbemedali

09:11

Fännid hääletasid Otepää etapi parimaks USA segateatevõistkonna

loetumad

18.03

EOK presidendi tagandamiseks kogutakse allkirju

17.03

Kanter: Tõnisel on erialased teadmised, aga treenerikutse on natukene laiem

16:46

Akadeemiline spordiliit kahtlustab endist töötajat 70 000 euro omastamises Uuendatud

18.03

USA-d üllatanud Venezuela krooniti esmakordselt maailmameistriks

08:44

40 punkti visanud Doncic vedas Lakersi seitsmenda järjestikuse võiduni

09:11

Fännid hääletasid Otepää etapi parimaks USA segateatevõistkonna

18.03

Henry Sildaru start MK-etapil lükkus edasi

12:40

Eesti Olümpiakomitee premeerib Jakob Kulbinit ja tema treenereid

18.03

Eestit esindab nädalavahetusel sisekergejõustiku MM-il neli sportlast

00:03

Liverpool tuli avamängu kaotusest välja, Tottenham mitte

