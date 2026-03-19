HC Tabasalu võitis napilt SK Tapa/Tapa valla Spordikooli

Mängu esimest väravat tuli oodata peaaegu neli minutit ning ka järgmise kuue minuti jooksul tuli vaid mõni üksik värav. Alates mängu 11. minutist hakati palli rohkem väravasse viskama ning üsna kiiresti läks HC Tabasalu juhtima. Poolajale läksid HC Tabasalu naised kahepunktilises eduseisus ning teisel poolajal jätkasid nad eduseisu suurendamist.

Veel viis minutit enne lõpuvilet oli HC Tabasalu edu SK Tapa/Tapa valla Spordikooli ees kuueväravaline, kuid siis enam palli SK Tapa/Tapa valla Spordikooli väravasse ei saadud ning viimane suutis oma kaotusseisu vähendada, saavutades lõpuvile ajaks tabloole seisu 22:23 (9:11).

"Andsime ise käest ära, eksisime nii rünnakul kui kaitses lihtsates asjades. Jäime hätta HC Tabasalu väravavahiga ja ehmusime ära nende kaitseformaadist," võttis mängu SK Tapa/Tapa valla Spordikooli poolelt kokku naiskonna treener Endrik Jaanis. Treener tõi veel välja, et endiselt on SK Tapa/Tapa valla Spordikooli suureks probleemiks kaitsesse tagasi jooksmine.

SK Tapa/Tapa valla Spordikooli ja HC Tabasalu vahelises mängus olid väravaviskajad järgmised:

SK Tapa/Tapa valla Spordikool: Marjette Maie Müntser ja Karina Kuul 6; Mia-Marii Tedrekull 5; Jenni Horn 2; Simona Pung, Kadri Einmann ja Emily Lepp 1.

HC Tabasalu: Kertu Kopti 6; Gertu Jõhvikas 5; Janette Vihand 3; Elle-Liis Liivas, Simona Koppel ja Hannah Mänd 2; Elli Boberg, Emili Roosimets ja Kadri Liis Toots 1.

Tabeliseis peale 11 kohtumist:

1. Mistra 11 võitu, 22 punkti

2. Käsipalliklubi Mella 5 võitu, 10 punkti

3. SK Tapa/Tapa valla Spordikool 4 võitu, 8 punkti

4. HC Tabasalu 2 võitu, 4 punkti