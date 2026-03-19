Lionel Messi lõi karjääri 900. värava

Argentiinlasest Lionel Messist sai teine jalgpallur, kes löönud vähemalt 900 väravat.

Messi koduklubi Miami Inter langes Põhja- ja Kesk-Ameerika tähtsaimal rahvusvahelisel jalgpalli klubiturniiril CONCACAF Champions Cup kaheksandikfinaalis konkurentsist välja. Avamäng Nashville'iga lõppes väravateta viigiga, kordusmängus mängiti 1:1 viiki, aga võõrsil löödud värav aitas veerandfinaali Nashville'i.

Miami Inter asus kohtumist juba seitsmendal minutil Messi väravast juhtima ja tegemist oli 38-aastase Messi karjääri 900. väravaga. Esimese värava lõi ta meeste jalgpallis 21 aastat tagasi.

Kaheksal korral Ballon d'Ori võitnud Messi jõudis selle märgilise tähiseni enda 1142. mängus. Esimesena jõudis 900 väravani portugallane Cristiano Ronaldo, kes lõi enda 900. värava karjääri 1236. mängus 2024. aasta septembris. Nüüdseks on 41-aastane Ronaldo löönud juba 965 väravat.