TÄNA OTSE | Kes naistest võidab hooaja viimase sprindi?

Laskesuusatamise MK-sarjale tõmmatakse sel nädalalõpul Norras Oslos joon alla. Esimesena on kavas naiste 7,5 km sprint, otseülekanne ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 17. Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Margus Ader.

Stardinimekirjas on 109 naist, nende seas ka neli eestlannat: Regina Ermits (stardinr 10), Susan Külm (44), Johanna Talihärm (57) ja Kretel Kaljumäe (95).

Külm tegi karjääri parima tulemuse eelmisel nädalal Otepääl, kui oli sprindis kümnes. Ermits on sel hooajal neljal korral sprindis 25 parema sekka jõudnud, parimal juhul oli ta Ruhpoldingis 13. Talihärma tänavune parim tulemus sprindist pärineb Oberhofi etapilt, kus ta oli 65. 20-aastane Kaljumäe tegi MK-debüüdi Otepääl, kus oli sprindis 89.

MK-sarjas on seni sõidetud kuus sprinti, ainsana on kaks etapivõitu saanud rootslanna Hanna Öberg, kes on sprindiarvestuses 255 punktiga kolmas, sama palju punkte on ka tema nooremal õel Elviral. Sprindiarvestuses juhib 376 punktiga prantslanna Lou Jeanmonnot, kes on ka MK-sarja üldliider, teine on sprindiarvestuses 285 punktiga soomlanna Suvi Minkkinen.

Sprindi 60 paremat pääsevad laupäevasesse jälitussõitu.