Hanna Öberg võitis viimase naiste sprindi

Hanna Öberg. Autor/allikas: Katariina Peetson.
Laskesuusatamise MK-sarja hooaja viimasel etapil Oslos võitis naiste 7,5 km sprindi rootslanna Hanna Öberg (0; 20.20,4).

Mõlemad lasketiirud veatu laskmisega läbinud rootslanna teenis oma hooaja kolmanda etapivõidu. Kusjuures kõik kolm on tulnud sprindidistantsil. Öberg edestas teise koha saavutanud itaallannat Lisa Vittozzit (0) 5,3 sekundiga, kolmanda koha pälvis tema noorem õde Elvira (0; +20,1).

Kuue parema hulka jõudsid veel prantslanna Julia Simon (1; +37,9), norralanna Ingrid Landmark Tandrevold (1; +51,3) ja MK-sarja üldliider prantslanna Lou Jeanmonnot (1; +52,0).

Neljast stardis olnud eestlannast pääses ainsana 60 parema sekka ehk laupäevasesse jälitussõitu Regina Ermits, kes sai ühe möödalasuga 42. koha (+2.06,9). Eelmisel nädalal koduõuel hiilanud Susan Külm oli seekord 73. (2; +2.56,7) ning Johanna Talihärm lõpetas 91. (2; +4.03,9) ja Kretel Kaljumäe 98. positsioonil (0; +4.27,0).

Sprindidistantsil teenis hooaja kokkuvõttes esikoha Jeanmonnot (421 punkti), teiseks tuli Hanna Öberg (345) ja kolmandaks Vittozzi (323). Regina Ermits sai eestlastest parimana 28. koha (89).

Enne võistlust:

Stardinimekirjas on 109 naist, nende seas ka neli eestlannat: Regina Ermits (stardinr 10), Susan Külm (44), Johanna Talihärm (57) ja Kretel Kaljumäe (95).

Külm tegi karjääri parima tulemuse eelmisel nädalal Otepääl, kui oli sprindis kümnes. Ermits on sel hooajal neljal korral sprindis 25 parema sekka jõudnud, parimal juhul oli ta Ruhpoldingis 13. Talihärma tänavune parim tulemus sprindist pärineb Oberhofi etapilt, kus ta oli 65. 20-aastane Kaljumäe tegi MK-debüüdi Otepääl, kus oli sprindis 89.

MK-sarjas on seni sõidetud kuus sprinti, ainsana on kaks etapivõitu saanud rootslanna Hanna Öberg, kes on sprindiarvestuses 255 punktiga kolmas, sama palju punkte on ka tema nooremal õel Elviral. Sprindiarvestuses juhib 376 punktiga prantslanna Lou Jeanmonnot, kes on ka MK-sarja üldliider, teine on sprindiarvestuses 285 punktiga soomlanna Suvi Minkkinen.

Sprindi 60 paremat pääsevad laupäevasesse jälitussõitu.

