Eesti crossfitter Andra Moistus võitis mainekal võistlusel hõbemedali

Andra Moistus Autor/allikas: Eesti Funktsionaalse Fitnessi Liit
Eesti crossfitterid Andra Moistus ja Miko Lilleorg osalesid Miamis toimunud mainekal Wodapalooza CrossFit võistlusel. Moistus saavutas naiste eliitklassis teise koha, mis on tema senine kõrgeim tulemus sellel rahvusvahelisel tipptasemel võistlusel.

Viiest alast võitis Moistus kaks ning lõpetas veel kahel korral esikümnes, näidates kogu võistluse vältel väga tugevat ja stabiilset vormi.

"Esimesed emotsioonid on väga positiivsed. Võib-olla isegi olulisem kui teine koht on see enesekindlus, mille sain – vorm on hea ja sellise tasemega on võimalik rahvusvahelises konkurentsis läbi lüüa," kommenteeris Moistus.

Miko Lilleorg lõpetas meeste eliitklassi võistluse kümnenda kohaga. Tema parimaks tulemuseks oli tõsteala kolmas koht ning kogu võistluse vältel püsis ta tugevas rahvusvahelises konkurentsis stabiilselt esikümne lähedal.

Wodapalooza on alates 2012. aastast Miami Beachil toimuv üks maailma juhtivaid funktsionaalse fitnessi võistlusi, kuhu pääsemiseks tuleb läbida online kvalifikatsioon, mis koosneb kolmest alast. Võistlus toob kokku ala tipud üle maailma.

Toimetaja: Maarja Värv

Eesti crossfitter Andra Moistus võitis mainekal võistlusel hõbemedali

