Fännid hääletasid Otepää etapi parimaks USA segateatevõistkonna

Otepää MK-etapp lõppes segateatesõiduga, kus USA nelik koosseisus Maxime Germain, Campbell Wright, Deedra Irwin ja Margie Freed tegi ajalugu, jõudes esimest korda segateatesõidus pjedestaalile, kui võistlus lõpetati kolmanda kohaga Rootsi ja Šveitsi järel.

Selle tulemusega võitis USA nelik ka fännide südamed.

Lisaks USA teatenelikule olid nädala sportlase nominendid norralane Sturla Holm Lägreid, itaallanna Lisa Vittozzi ja prantslane Emilien Jacquelin.