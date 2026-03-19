40 punkti visanud Doncic vedas Lakersi seitsmenda järjestikuse võiduni

Lakers võitis avapoolaja 12 punktiga 67:55, kuid kolmandal veerandil pääses Rockets mängu tagasi ning viimasele veerandajale mindi vastu võõrustajate 92:89 eduseisus. Neljandal veerandil juhtis Rockets veel 109:107, aga siis tegi Lakers 6:0 vahespurdi ja rohkem enam edu käest ei antud.

Võitjate ridades tõi Luka Doncic 40 punkti, andis kümme tulemuslikku söötu ja võttis üheksa lauapalli, LeBron James lisas 30 punkti, viis lauapalli ja kaks korvisöötu.

Rocketsi parim oli Alperen Sengun 27 punkti ja kümne resultatiivse sööduga, Amen Thompson lisas 26 punkti ja võttis 11 lauapalli. Kevin Durant hoiti 18 punkti peal.

Atlanta Hawks oli võõrsil 135:120 parem Dallas Mavericksist, teenides 11. järjestikuse võidu. Viimati oli Hawksil nii pikk võiduseeria hooajal 2014-15, kui nad tegid lõpuks klubiajaloo rekordi, saades 19 võitu järjest.

Hawksi resultatiivseim oli CJ McCollum 24 punktiga, Nickeil Alexander-Walker tõi 22, Dyson Daniel 19, Jalen Johnson 17 ja Jonathan Kuminga 16 punkti. Mavericksi ridades oli parim varumeestepingilt alustanud Daniel Gafford, kes viskas 24 punkti ja võttis kaheksa lauapalli, P.J. Washington lisas 23 punkti ja võttis üheksa lauapalli.

Tulemused:

Boston – Golden State 120:99

Brooklyn – Oklahoma City 92:121

Indiana – Portland 119:127

Chicago – Toronto 109:139

Minnesota – Utah 147:111

New Orleans – LA Clippers 124:109

Dallas – Atlanta 120:135

Memphis – Denver 125:118

Houston – LA Lakers 116:124