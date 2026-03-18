Kopecky teenis hooaja esimese võidu, Sander taasleidis enesekindluse

Laura Lizette Sander Autor/allikas: LRF/Maris Vancevics
Belgias seitsmendat korda sõidetud Danilith Nokere Koerse ühepäevasõidul (UCI 1.Pro; 133,3 km) pälvis maanteehooaja esimese võidu kodupubliku rõõmuks Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime). Laura Lizette Sander (Hitec Products – Fluid Control) finišeeris peagrupis.

Kopecky (3:29.33) järel lõpetasid hollandlanna Charlotte Kool (Fenix-Premier Tech) ja iirlanna Lara Gillespie (UAE Team ADQ). Sander (+0.13) pälvis 27. koha ning jooksikute seas sõitnud Aidi Gerde Tuisk (Hitec Products – Fluid Control; +5.53) lõpetas 75. positsioonil.

Sander tunnistas peale võistlust, et eelmise nädala ühepäevasõidul IXINA Leeuw-Oetingen p/b Lotto (UCI 1.Pro) katkestamine lõi ta enesekindluse kõikuma, kuid seekordne peagrupis lõpetamine tõi selle tagasi.

"Eelmise võistluse DNF [katkestamine] pani mentaalselt paugu, kuigi tean, et trennid on sujunud ja vormi osas olen enesekindel. Siiski ei olnud seekord stardis olles kõige kindlam tunne, kuid uskusin ikka endasse ja läks hästi. Olen õnnelik enda sõidu üle, kuigi finiš ise ei läinud kõige paremini, sest jäin igale poole kinni ja midagi ei olnud teha. Pühapäeval on uus võistlus. Loodan, et seal läheb samuti hästi," kommenteeris Sander.

Pühapäeval on eestlannad stardis Belgias teist korda peetaval Midwest Cycling Classicul (UCI 1.1; 138 km).

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

jalgrattauudised

18.03

18.03

Pidcock võitis debüüdil maailma vanima ühepäevasõidu

17.03

Eesti BMX-krossiratturid näitasid Euroopa karikasarjas kõrget taset

16.03

Jonas Vingegaard võitis maineka mitmepäevasõidu ja sai mitu särki

15.03

Ärm sprintis Horvaatias viiendaks, Mihkels kukkus viimasel etapil

15.03

Etapivõidu teeninud Del Toro jätkab Itaalias liidrina, Mihkels 80.

14.03

Pajur ja Ärm lõpetasid Horvaatias 30 parema hulgas

13.03

Türreeni-Aadria velotuuril vahetus liider, Mihkels tagaplaanil

13.03

Sprinteri eksimus tõi Nisule Türgis neljanda koha

13.03

Pajur alustas velotuuri Horvaatias 12. kohaga

11.03

Mihkels lõpetas Itaalias kümne hulgas

11.03

Ayuso kukkumise ja katkestamise järel rändas liidrisärk Vingegaardi selga

10.03

Meier sai rahvusvahelisel võistlusel Portugalis viienda koha

09.03

Mihkels alustas oma hooaja teist kõrgeima kategooria mitmepäevasõitu

09.03

Ärm sai Horvaatias kümnenda koha, Mätik 11.

09.03

Kurits jõudis Hollandis kuue parema sekka

08.03

Janika Lõiv teenis Hispaanias teise koha

08.03

Kurits alustas hooaega tugeva seitsmenda kohaga

05.03

Maaris Meier jõudis Algarves pjedestaalile

02.03

"Spordipühapäev" vaatas ära Erika Salumäest rääkiva mängufilmi

sport.err.ee uudised

00:03

Liverpool tuli avamängu kaotusest välja, Tottenham mitte

18.03

TalTech lubas veerandfinaali avamängus Valmieral visata üle 100 punkti

18.03

18.03

ETV spordisaade, 18. märts

18.03

Bigbank päästis põnevusmängus matšpalli ja alustas poolfinaali võiduga

18.03

Newcastle alustas hästi, aga Barcelona küttis sauna seitsme väravaga

18.03

Eestit esindab nädalavahetusel sisekergejõustiku MM-il neli sportlast

18.03

Pidcock võitis debüüdil maailma vanima ühepäevasõidu

18.03

Eesti käsipallikoondis alustas tähtsat nädalat kindla võiduga

18.03

Senegali mängijad otsusest: karikaid võidetakse väljakul, mitte e-kirjaga

18.03

Roots sai Egiptuses paarismängu avaringis kindla võidu

18.03

Naiste meistriliiga hooaeg algab tiitlikaitsja ja uustulnuka mänguga

18.03

EOK presidendi tagandamiseks kogutakse allkirju

18.03

Raske õlavigastus võib Schmeicheli karjääri lõpetada: kavatsen võidelda

18.03

Kuuse koduklubi kaotuseta seeria lõppes

18.03

Keenia ralli tuleviku kohal on küsimärgid

18.03

Kaldvee ja Lill asuvad Eesti meistritiitlit kaitsma

18.03

Soomlase vägitegu aitas Buffalo esikoha lävele

18.03

FIFA-l ei ole plaanis Iraanile vastu tulla

18.03

Henry Sildaru start MK-etapil lükkus edasi

