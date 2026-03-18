Kopecky teenis hooaja esimese võidu, Sander taasleidis enesekindluse

Kopecky (3:29.33) järel lõpetasid hollandlanna Charlotte Kool (Fenix-Premier Tech) ja iirlanna Lara Gillespie (UAE Team ADQ). Sander (+0.13) pälvis 27. koha ning jooksikute seas sõitnud Aidi Gerde Tuisk (Hitec Products – Fluid Control; +5.53) lõpetas 75. positsioonil.

Sander tunnistas peale võistlust, et eelmise nädala ühepäevasõidul IXINA Leeuw-Oetingen p/b Lotto (UCI 1.Pro) katkestamine lõi ta enesekindluse kõikuma, kuid seekordne peagrupis lõpetamine tõi selle tagasi.

"Eelmise võistluse DNF [katkestamine] pani mentaalselt paugu, kuigi tean, et trennid on sujunud ja vormi osas olen enesekindel. Siiski ei olnud seekord stardis olles kõige kindlam tunne, kuid uskusin ikka endasse ja läks hästi. Olen õnnelik enda sõidu üle, kuigi finiš ise ei läinud kõige paremini, sest jäin igale poole kinni ja midagi ei olnud teha. Pühapäeval on uus võistlus. Loodan, et seal läheb samuti hästi," kommenteeris Sander.

Pühapäeval on eestlannad stardis Belgias teist korda peetaval Midwest Cycling Classicul (UCI 1.1; 138 km).