Pidcock võitis debüüdil maailma vanima ühepäevasõidu

Pidcock tegi sel aastal 106. korda toimunud, aga esmakordselt juba 1876. aastal kavas olnud ehk kolmapäeval 150. aastapäeva tähistanud ühepäevasõidul debüüdi ning temast sai teine britt pärast Mark Cavendishi, kes kuulsa võistluse võitnud.

26-aastane kahekordne olümpiavõitja kuulus Superga lõputõusul 12 mehest koosnenud liidrite gruppi. Mägi jättis alles viis meest, Pidcock ründas 600 meetrit enne lõppu kuus Tobias Halland Johannesseniga (Uno-X Mobility), ent britt oli liiga tugev ja ületas finišijoone neli sekundit enne norralast. Kolmandaks tuli 2021. aastal võidutsenud Primož Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe), kes kaotas Pidcockile viis sekundit.

"Primoži kavatsusi on keeruline lugeda, ta püsib alati sadulas. Eeldasin, et ta on lõpus väga tugev ja ma ei tahtnud liiga vara rünnata, kõik tundusid tugevad. Teadsin aga, et üks hetk pean minema. Õnneks oli mul lõpus lisakäik ja suutsin neid selja taga hoida," kommenteeris Pidcock.

Pidcockile on see esimeseks kõrgeima taseme ühepäevasõidu võiduks pärast 2024. aasta Amstel Gold Race'i, sel hooajal aga teiseks võiduks, kui ta oli veebruaris parim ühel Andaluusia velotuuri etapil.