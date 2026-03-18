Roots sai Egiptuses paarismängu avaringis kindla võidu

Andrea Roots
Andrea Roots
Eesti tennisist Andrea Roots ja tema paariline Tanisha Kashyap (India) võitsid Sharm El Sheikhi W15 paarismänguturniiri avaringis.

Kashyap ja Roots pääsesid veerandfinaali 6:2, 6:1 võiduga bulgaarlanna Ioana Moneva ja Slovakkia tennisisti Vanesa Salalova üle, vahendab Tennisnet.ee.

Üksikmängus ei saanud Roots aga põhiturniirile, sest kaotas kvalifikatsioonis Ahnia Vustsinale (-) 4:6, 4:6.

Samuti ei saanud kvalifikatsioonist edasi Elizabeth Jürna Sabadelli W35 turniiril ega Johannes Seeman Maanshani (Hiina) M15 turniiril. Mõlemad kaotasid esimeses ringis.

Toimetaja: Anders Nõmm

Roots sai Egiptuses paarismängu avaringis kindla võidu

Roots sai Egiptuses paarismängu avaringis kindla võidu

