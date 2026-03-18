Roots sai Egiptuses paarismängu avaringis kindla võidu

Eesti tennisist Andrea Roots ja tema paariline Tanisha Kashyap (India) võitsid Sharm El Sheikhi W15 paarismänguturniiri avaringis.

Kashyap ja Roots pääsesid veerandfinaali 6:2, 6:1 võiduga bulgaarlanna Ioana Moneva ja Slovakkia tennisisti Vanesa Salalova üle, vahendab Tennisnet.ee.

Üksikmängus ei saanud Roots aga põhiturniirile, sest kaotas kvalifikatsioonis Ahnia Vustsinale (-) 4:6, 4:6.

Samuti ei saanud kvalifikatsioonist edasi Elizabeth Jürna Sabadelli W35 turniiril ega Johannes Seeman Maanshani (Hiina) M15 turniiril. Mõlemad kaotasid esimeses ringis.