Naiste meistriliiga hooaeg algab tiitlikaitsja ja uustulnuka mänguga

Hooaja esimene mäng saab avavile reedel, 20. märtsil kell 18, kui Sportland Arenal asuvad madistama tiitlikaitsja FC Flora ning klubi ajaloos esimest korda naiste meistriliigasse tõusnud Harju JK Laagri, vahendab jalgpall.ee.

Kaheksal järjestikusel hooajal meistrikarika pea kohale kergitanud Flora alustas hooaega superkarikaga, kus mindi viiendat aastat järjest vastamisi Saku Sportinguga. Nelja aasta pikkune võiduseeria katkes, sest vastu tuli võtta 0:1 kaotus.

Harju on hooajaeelsetes mängudes näidanud muljetavaldavat resultatiivsust, sest vaid ühes mängus neljast on löödud alla kolme värava – seda Flora duubelnaiskonna vastu. Viimati kostitati Viimsi JK-d nelja tabamusega, enne saadi kirja ka võit Paide Linnanaiskonna üle (5:3) ning viik FC Elvaga (3:3).

Läinud reedel superkarika pea kohale kergitanud Saku ning teist hooaega kõrgliigas toimetav FC Elva panevad palli mängu Saku kunstmuruväljakul laupäeval, 21. märtsil algusega kell 17.

Kui klubi ajaloo esimene superkarika võit kõrvale jätta, pistis mullune hõbedanaiskond Saku liigahooaja ettevalmistuse käigus Eesti klubidest rinda vaid Paide Linnanaiskonnaga, kelle vastu tuli leppida 3:3 viigiga. Leedu klubidelt Žalgiriselt ja Gintralt saadi Balti liigas kaotused.

Elva lõpetas mullu kaheksa naiskonna konkurentsis seitsmendal kohal, edestades hooaja pooleli jätnud Tallinna FC Ararati. Tänavu on peetud kaks ettevalmistusmängu, millest kirjas viik Harjuga (3:3) ja kaotus Paidele (0:7).

Eelmise hooaja omavahelised mängud võitis Saku ülekaalukalt – kõigis neljas mängus oli nende üleolek vähemalt viieväravaline.

Avavooru kolmas kohtumine Viimsi ja Paide vahel toimub Saku ja Elva omaga paralleelselt ning algab Viimsi staadionil laupäeval kell 17.

Neljandat kõrgliiga-aastat alustav Viimsi JK küündis mullu uue verstapostini, kui sai esmakordselt Meistriliigas kaela pronksmedalid. Tänavuse hooaja ettevalmistuse käigus kaotati 1:4 Harjule ning 1:2 Lätist pärit FK Olaine/FK Iecava naiskonnale.

Esimest hooaega kõrgliigasse kuuluv Paide Linnanaiskond on seevastu saanud sõprusmängudest praktikat küll ja veel. Lisaks Elva alistamisele (7:0), Sakuga tehtud viigile (3:3) ja Harjult saadud kaotusele (3:5) on kahel korral mindud vastamisi Läti naiskondadega: FS Metta alistati 5:1 ning FK Auda suisa 8:1.