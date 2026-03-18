Raske õlavigastus võib Schmeicheli karjääri lõpetada: kavatsen võidelda

Eelmisel kuul Euroopa liiga mängus Stuttgardi vastu taas õlale liiga teinud Schmeichel jättis viimased viis Celticu liigamängu vahele ning käis esmaspäeval uuringutel, mis taanlasele häid uudiseid ei andnud.

"See on korralik löök allapoole vööd. Olen rebestanud biitsepsi, õlaliigese ja deltalihase, kõik on läinud. Paistab, et taastumiseks läheb aega 10-12 kuud," kommenteeris Schmeichel teisipäeval CBS-ile.

"Ma ei tea, kuidas sellele reageerida, sest olen võib-olla mänginud oma viimase jalgpallikohtumise. Olen olnud jalgpallur sünnist alates. Selline mõte on kohutav ja sellest on raske aru saada," sõnas kauaaegne Taani koondise esiväravavaht.

Küll ütles Schmeichel, et läheb reedel noa alla ning loodab taastumise järel ikkagi karjääri jätkata. "Annan endast kõik, et väljakule naasta. Kui ma suudaks sellisest vigastusest paraneda, oleks see üks mu karjääri suurimaid saavutusi. Kavatsen võidelda," sõnas Taani koondise eest 120 mängu pidanud ning hooajal 2015/16 Leicester City ajaloolise Inglismaa meistritiitlini aidanud Schmeichel.