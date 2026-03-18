Keenia ralli tuleviku kohal on küsimärgid

Keenia president William Ruto ütles tänavuse võistluse järel, et korraldajad saavad edaspidi loota ainult erasektori panusele. "See on viimane kord, kui kasutame Keenia ralli korraldamiseks riigi raha. Alates järgmisest aastast peab seda rahastama ja toetama täielikult erasektor," sõnas Ruto ja lisas, et riigi raha suunatakse spordikultuuri edendamiseks koolides ja teistes valdkondades, vahendab DirtFish.

WRC promootori esindaja Simon Larkin on presidendiga sel teemal kohtunud ja mõistab tema nägemust. "Ma ei usu, et president pahandab, kui ütlen, et valitsus ei peakski sellega tegelema. Nende ülesanne on tagada meile politsei ja päästetöötajate tugi ning lubada meil maad kasutada, aga mitte olla ise võistluse eestvedaja."

"Oleme viimasel paari aastal tegutsenud selle nimel, et Keenia ralli saaks toetuda uuele ärimudelile. Nii et valitsuse abi on tegelikult kestnud veidi kauem kui keegi meist oleks tahtnud," lisas Larkin.

Larkini sõnul käivad esimesed läbirääkimised teiste Aafrika riikidega MM-etapi korraldamiseks, aga midagi kindlat järgmiseks hooajaks veel paigas ei ole. "Kui me Keenia valitsusega kokkuleppeni ei jõua, siis oleme valmis uueks väljakutseks," märkis ta.

DirtFishi andmetel ei ole kokkuleppeni jõudmiseks kindlat kuupäeva paika pandud, aga aeg surub vaikselt peale, sest esmaspäeval kinnitati Suurbritannia etapi naasmine võistluskalendrisse ning väidetavalt teevad ka ameeriklased kõvasti lobitööd, et saada endale MM-etapi korraldusõigus.