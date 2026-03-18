Soomlase vägitegu aitas Buffalo esikoha lävele

Ukko-Pekka Luukkonen. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jäähokiliigas NHL tõusis Buffalo Sabres idakonverentsis võrdsetele punktidele liidermeeskonna Carolina Hurricanesiga.

Buffalo alistas läinud ööl võõrsil Vegas Golden Knightsi 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Võidus kandis põhiraskust soomlasest väravavaht Ukko-Pekka Luukkonen, kes tõrjus 28 pealeviset ja sai kirja hooaja esimese nullimängu. Väravate eest kandsid hoolt Josh Doan ja Josh Norris.

"Oleme varem sarnastes olukordades päris palju mänge käest lasknud. Alati tegime midagi rumalat. Minu jaoks oli oluline leida enesekindlust ja säilitada rahu pingelistel hetkedel," sõnas Luukkonen. "Luukkonen oli kõikjal. Isegi kui suutsime ta üle mängida, siis tabasid meie litrid latti või lendasid väravast mööda," kurvastas Vegase peatreener Bruce Cassidy.

Kuna Hurricanes kaotas paar tundi varem toimunud mängus võõrsil Columbus Blue Jacketsile 1:5 (0:2, 1:2, 0:1), siis tõusis Buffalo liidermeeskonnaga võrdsetele punktidele (90). Ainuliidriks tõuseb Buffalo juhul, kui neist ühe mängu vähem pidanud Hurricanes libastub tuleval ööl Pittsburgh Penguinsi vastu.

"Kui vaadata, milline on seis meie konverentsis ja divisjonis, siis ootab meid veel ees tõeline lahing. Aga on näha palju positiivseid märke ja meie mängijad usuvad sellesse, kuidas me peame mängima," ütles Buffalo loots Lindy Ruff.

Teised tulemused:

Toronto Maple Leafs - New York Islanders 1:3
Montreal Canadiens - Boston Bruins 3:2 (la.)
Chicago Blackhawks - Minnesota Wild 3:4 (la.)
Winnipeg Jets - Nashville Predators 3:4 (kv.)
Edmonton Oilers - San Jose Sharks 5:3
Vancouver Canucks - Florida Panthers 5:2
Seattle Kraken - Tampa Bay Lightning 2:6

Toimetaja: Henrik Laever

13:55

