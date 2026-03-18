Johannes Seeman võitis Hiinas napilt

Johannes Seeman Autor/allikas: Igor Pissarev
Eesti tennisist Johannes Seeman ja tema lätlasest paariline Karlis Ozolinš alustasid Hiinas Maanshanis toimuvat ITF-i M15 turniiri napi võiduga, kusjuures otsustavas tie-break'is tulid nad välja suurest kaotusseisust.

Eesti-Läti paar alistas avaringis Piotr Pawlaki (Poola) ja Muhammad Rifqi Fitriadi (Indoneesia) 3:6, 6:3, 10:8. Esimese kahe seti saatuse otsustas üks murre, mille vastased tegid avasetis seisul 3:2 ja Ozolinš/Seeman teise seti seisul 4:3, vahendab Tennisnet.ee.

Tie-break'is jäid Ozolinš/Seeman 0:5 taha, kuid asusid peagi juhtima 7:6. Oma servil suurendati edu 9:6-le, siis said vastased kaks punkti tagasi, aga taas oma pallingul vormistasid Ozolinš/Seeman kolmanda matšpalli võiduks.

Veerandfinaalis kohtuvad Ozolinš/Seeman Jeffrey Hsu (Taipei) ja Evan Zhuga (Hiina).

Toimetaja: Henrik Laever

